Mercedes-AMG C 43 lắp ráp đầu tiên VN lộ diện: Giá dự kiến dưới 3 tỷ, gần giống C 300 nhưng mạnh gần gấp rưỡi, có chế độ đua

Sáng 9/5, tại sự kiện họp báo công bố chiến lược năm 2023, Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu mẫu sedan hiệu suất cao C 43 4Matic. Giá bán chưa được công bố, nhưng phía hãng khẳng định sẽ thấp hơn 3 tỷ đồng.

Mercedes-AMG C 43 tại Việt Nam.

Trong dải sản phẩm C-Class ở Việt Nam, hãng đang lắp ráp C 300 AMG, nhưng đây chỉ là phiên bản mang phong cách AMG, trong khi C 43 AMG là một phiên bản AMG thuần chủng với nhiều sự khác biệt ở động cơ, hệ thống treo, công nghệ, thiết kế nội thất và ngoại thất. Đây cũng là lần đầu tiên một mẫu AMG thuần chủng lắp ráp tại Việt Nam.

Chiếc Mercedes-AMG C 43 4Matic xuất hiện trong sự kiện mang trên mình lớp áo ngụy trang thường thấy trên những mẫu xe chạy thử. Mercedes-AMG C 43 4Matic là phiên bản cận cao cấp nhất của dòng C-Class, chỉ xếp sau C 63 AMG.

Ngoại thất tinh chỉnh về thiết kế mang đến một diện mạo mới mẻ hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, xe trang bị lưới tản nhiệt Panamericana của AMG, cản trước tái thiết kế cho cái nhìn dữ dằn hơn so với C-Class tiêu chuẩn.

Phía sau có 4 ống xả, chia đều đối xứng hai bên và được bao quanh bởi cản sau màu đen. Cánh gió liền, bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, kết hợp với cùm phanh màu đỏ phía sau.

Nội thất C 43 AMG giống C-Class, nhưng bổ sung thêm nhiều chi tiết thể thao đến từ nhà AMG. Dễ thấy nhất là vô-lăng dạng đáy phẳng thể thao và bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select, hệ thống thông tin giải trí MBUX hiển thị hoạt ảnh và dữ liệu AMG độc quyền chẳng hạn tốc độ, góc đánh lái, cùng chất liệu sợi carbon ở táp-lô,...

Ghế AMG thể thao cho cảm giác ôm người hơn, bọc da giả Artico tông đen và vi sợi tương phản với chỉ khâu/dây an toàn đỏ. Artico là một vật liệu nhân tạo thay thế cho da thật, một dạng vật liệu vinyl, nhưng Mercedes đã tiếp tục tinh chỉnh và cải thiện cảm giác cũng như kiểu dáng của Artico đến mức nhiều chủ sở hữu sẽ phải rất tinh ý để phân biệt với da thật.

Tương tự như C300 AMG, phía sau vô lăng của Mercedes-AMG C 43 2023 là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch hiển thị các thông số của động cơ, chế độ vận hành và cảnh báo. Nổi bật nhất ở khu vực trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn 11,9 inch với hệ điều hành MBUX thế hệ mới.

Mercedes-AMG C 43 4Matic dùng động 4 xy-lanh áp dụng triết lý "One man, one engine", tức mỗi kỹ sư sẽ phụ trách hoàn thiện một khối động cơ từ đầu tới cuối.

Động cơ này có tên mã M139l, loại 2.0L 4 xy-lanh, bổ trợ bởi công nghệ hybrid 48V tích hợp máy phát cho khả năng tạm thời tăng công suất hệ thống thêm 14 mã lực. Công suất tối đa đạt 402 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic.

Xe trang bị chế độ lái "Race Start", được thiết kế để tối ưu khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên, bên cạnh chế độ Sport, Sport+, Comfort và Individual. Hệ thống treo thể thao AMG Ride Control với giảm xóc thích ứng và hệ thống đánh lái bánh sau là những trang bị góp phần đem đến trải nghiệm thể thao sau vô-lăng Mercedes-AMG C 43 4Matic.

Một số hình ảnh khác của Mercedes-AMG C 43 2023: