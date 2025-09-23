Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng

23-09-2025 - 21:02 PM | Thị trường

Đây là bản nâng cấp của Mercedes-Benz V-Class, giữ nguyên nền tảng nhưng chuốt lại thiết kế và công nghệ, đồng thời tăng giá bán.

Nhiều đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đang nhận đặt hàng V-Class thế hệ mới. Thông tin từ đại lý cho biết xe sẽ có 2 phiên bản gồm V 300 Avantgarde giá 3,399 tỷ đồng và V 300 AMG giá 3,999 tỷ đồng. Giới tư vấn bán hàng cho biết xe được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện đã về nước và sẵn sàng giao ngay đến tay khách hàng.

Mercedes-Benz V-Class 2025 là bản nâng cấp mới nhất của dòng MPV hạng sang cỡ lớn này. 2 phiên bản được nhập về Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp cung cấp công suất 231 mã lực và mô-men xoắn, hộp số tự động 9 cấp, dẫn động cầu sau.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 1.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận đặt hàng tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz

Về kích thước, phiên bản V 300 AMG dài hơn khi chiều dài tổng thể đạt 5.390mm cùng trục cơ sở 3.430mm. Trong khi đó, phiên bản V 300 Avantgarde chỉ dài 5.140mm, trục cơ sở 3.200mm. Ngoài ra, 2 xe đều có chiều rộng 1.928mm và cao 1.910mm.

Ngoại thất có cụm đèn trước Multibeam LED với chức năng hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt chủ động, tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. V 300 Avantgarde có mâm xe 18 inch 10 chấu thiết kế mới. Cả hai bên hông xe đều có cửa trượt điện và chức năng đóng/mở cốp sau bằng điện. Bản V 300 AMG nổi bật với gói ngoại thất thể thao AMG, mâm xe AMG 5 chấu kép và cánh lướt gió AMG trên nắp cốp. Xe cũng có lưới tản nhiệt với dải đèn LED và kẹp phanh in logo "Mercedes-Benz".

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 2.

Nội thất V-Class 2025 tiện nghi hơn. Ảnh: Mercedes-Benz

Vào bên trong, cả 2 phiên bản đều có đồng hồ kỹ thuật số là màn hình 12,3 inch; màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Riêng V 300 AMG được bổ sung hệ thống âm thanh vòm Burmester với 15 loa, công suất 640W.

V 300 Avantgarde có hàng ghế thứ hai với 2 ghế độc lập và hàng ghế thứ ba với 3 ghế ngồi. Ghế lái và ghế phụ phía trước có thể điều chỉnh điện, chức năng sưởi và bộ nhớ 3 vị trí. Trong khi đó, phiên bản V 300 AMG có ghế kiểu thương gia mới ở hàng ghế thứ hai, tích hợp bệ đỡ chân, chức năng massage, thông gió và ghi nhớ vị trí.

Về an toàn, V-Class tại Việt Nam có camera 360 độ toàn cảnh, hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường chủ động.

Đối thủ của Mercedes-Benz V-Class tại Việt Nam là Toyota Alphard. Mẫu xe đến từ Nhật Bản hiện có giá bán 4,51-4,615 tỷ đồng, nhưng có kích thước nhỏ hơn đôi chút.

Một số hình ảnh Mercedes-Benz V-Class 2025:

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 3.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 4.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 5.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 6.

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng- Ảnh 7.

Theo Thuỳ Trag

