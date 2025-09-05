Messi bật khóc!

Trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Venezuela tại sân Monumental (Buenos Aires, Argentina) sáng 5/9 (giờ Việt Nam) là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng siêu sao Lionel Messi thi đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Bước ra sân trong trận đấu đặc biệt, Messi xuất hiện cùng 3 cậu con trai. Trong khoảnh khắc xúc động Messi luôn có sự đồng hành của gia đình. Đứng trước hàng chục ngàn khán giả, Messi không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt của một huyền thoại bóng đá Argentina đã rời. Không rõ đây có phải trận đấu chia tay sự nghiệp của Messi hay không nhưng sẽ là trận đấu sân nhà cuối cùng tại vòng loại World Cup 2026 của tuyển Argentina.





Messi xuất hiện cùng 3 con trai

Ánh mắt cực buồn của Messi

Giọt nước mắt đã rơi

Messi chia sẻ với Apple TV rằng trận gặp Venezuela trên sân nhà Buenos Aires có thể là lần cuối anh khoác áo Argentina thi đấu chính thức trước người hâm mộ quê nhà. "Đây sẽ là một trận đấu rất đặc biệt với tôi vì đó là vòng loại cuối cùng. Tôi không biết liệu sẽ có một trận giao hữu sau đó hay không, nhưng đúng, đây là một trận rất đặc biệt".







Giọt nước mắt của Scaloni và “lời chia tay” khó nói





Trước trận, HLV Lionel Scaloni đã rơi nước mắt khi nhắc đến học trò cưng. Nhà cầm quân 46 tuổi thừa nhận hy vọng sẽ còn thêm một cơ hội để Messi có thể nói lời tạm biệt khán giả nhà trong bầu không khí trọn vẹn hơn. “Nếu đây là lần cuối cùng, thì chúng ta hãy biến nó thành một kỷ niệm đẹp nhất”, Scaloni xúc động chia sẻ.





Giới truyền thông Argentina gọi trận đấu này là một “đêm không thể nào quên”, khi ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ Tango khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển.





Messi và dấu ấn ở vòng loại World Cup





Theo thống kê của AS, Messi đã thi đấu 62 trận vòng loại World Cup, ghi 31 bàn thắng, con số kỷ lục với một cầu thủ Nam Mỹ. Trên sân Monumental, anh mang lại vô số cảm xúc cho hàng triệu cổ động viên từ những bàn thắng quyết định đến những khoảnh khắc bùng nổ khiến khán đài “nổ tung”.





Với chức vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022 và đỉnh cao là World Cup 2022, Messi đã trọn vẹn mọi danh hiệu trong màu áo tuyển quốc gia. Chính vì vậy, trận đấu với Venezuela mang ý nghĩa nhiều hơn một trận vòng loại, nó giống như lời tri ân của số 10 dành cho quê hương.

Trước đó, người hâm mộ từng chứng kiến Messi khép lại hành trình ở cấp CLB. Tháng 6/2023, anh đá trận sân nhà cuối cùng cho PSG tại Parc des Princes. Dù hôm ấy đội bóng thủ đô Pháp thất bại 2-3 trước Clermont Foot, sự kiện vẫn được truyền thông châu Âu nhắc đến như dấu mốc khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp của El Pulga. Sau đó, Messi gia nhập Inter Miami và tiếp tục để lại dấu ấn tại MLS.







Những con số biết nói về sự nghiệp Messi •Barcelona (2004–2021): 778 trận, 672 bàn thắng, 303 kiến tạo. Giành 35 danh hiệu, trong đó có 4 Champions League và 10 La Liga. •PSG (2021–2023): 75 trận, 32 bàn thắng, 35 kiến tạo, cùng 2 chức vô địch Ligue 1. •Inter Miami (2023–nay): Dẫn dắt đội bóng Mỹ giành Leagues Cup 2023 – danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB. •ĐT Argentina (2005–nay): Hơn 190 trận, ghi trên 110 bàn thắng. Sở hữu Copa America 2021, Finalissima 2022, HCV Olympic 2008 và World Cup 2022. •Thành tích cá nhân: 8 Quả bóng Vàng, 6 Chiếc giày Vàng châu Âu, 6 lần là Vua phá lưới Champions League.

Những con số ấy không chỉ minh chứng cho tài năng thiên bẩm mà còn khẳng định Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.





Di sản của một huyền thoại





Dù đây có thể là trận sân nhà cuối cùng cùng tuyển Argentina, Messi vẫn chưa chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế. Anh nhiều lần nhấn mạnh sẽ “lắng nghe cơ thể” trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Tuy nhiên, với người hâm mộ Argentina, việc được chứng kiến Messi thêm một lần ra sân nhà đã là món quà vô giá.



