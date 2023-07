Meta ra mắt mô hình AI mã nguồn mở cạnh tranh với OpenAI và Google

Biểu tượng Meta trên màn hình điện thoại ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Meta và Microsoft đã hợp tác để phát triển Llama 2, một mô hình AI ngôn ngữ lớn thế hệ tiếp theo nhắm tới cả mục đích thương mại và nghiên cứu. Llama 2 sẽ được Microsoft phân phối thông qua dịch vụ đám mây Azure chạy trên hệ điều hành Windows. Mô hình này sẽ cung cấp thông tin thông qua các tệp tin được tải xuống trực tiếp trên nền tảng Amazon Web Services, Hugging Face và nhiều nhà cung cấp khác.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho biết: "Nguồn mở Llama 2 giúp thúc đẩy sự đổi mới trong AI vì mô hình này cho phép nhiều nhà phát triển xây dựng AI bằng công nghệ mới”.

Việc phổ biến rộng rãi cũng như miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng một mô hình phức tạp như Llama khả năng sẽ khiến một số chatbot AI như ChatGPT mất đi sự thống trị ban đầu. Llama phiên bản đầu tiên vốn đã cạnh tranh trực tiếp với các mô hình của ChatGPT do OpenAI phát triển và chatbot Bard do Google phát triển. Llama 2 được đào tạo khoảng 40% dữ liệu so với phiên bản tiền nhiệm. Theo ông Zuckerberg, việc chia sẻ những mô hình do các nhà nghiên cứu Meta phát triển cho nhiều công ty khác nhau có thể thúc đẩy sự đổi mới, phát hiện ra lỗ hổng an toàn và giảm chi phí sản xuất.

Cách đây không lâu, Meta cũng đã cho ra mắt mô hình AI khác có tên là I-JEPA dùng để phân tích và trực tiếp hoàn thiện những phần còn thiếu trong một bức hình, thay vì chỉ nhìn vào một điểm ảnh như nhiều mô hình AI tổng quát khác.

Tháng 11/2022, ChatGPT của Open AI với sự hỗ trợ của Microsoft đã ra mắt thị trường đẩy giới công nghệ toàn cầu vào cuộc đua AI.