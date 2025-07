VN-Index đang "băng băng" tiến tới đỉnh cũ bất ngờ “quay xe”, điều gì đang diễn ra?

Sau chuỗi 7 phiên liên tiếp tăng điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam gặp phải lực cản mạnh khiến VN-Index buộc phải quay đầu điều chỉnh. Dù sắc xanh vẫn xuất hiện trong phần lớn thời gian giao dịch, song áp lực bán mạnh về cuối phiên chiều đã phủ nhận mọi nỗ lực phục hồi của thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch 15/7, VN-Index mất gần 10 điểm (-0,16%) lui xuống mức 1.460,65 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 387 mã giảm điểm. Thanh khoản tiếp tục bùng nổ với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên HOSE, tương ứng giá trị vượt 34.500 tỷ đồng (~1,3 tỷ USD).

Nhìn rộng ra, phiên giảm hôm nay là nhịp chỉnh sau chuỗi phiên hồi phục ấn tượng trước đó. Tính từ phiên 9/4 sau khi cú rơi sâu của thị trường, tới nay VN-Index đã giành lại gần 370 điểm, vốn hoá HOSE theo đó tăng lên mức 6,28 triệu tỷ đồng.

Về nhóm ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường, nếu các phiên trước, nhóm cổ phiếu họ Vingroup là “đầu kéo” cho chỉ số thì phiên hôm nay, VIC và VHM là những mã nằm trong nhóm gây áp lực mạnh nhất lên chỉ số chính. Nhóm ngân hàng gồm VCB, BID, TCB hay VPB cũng giảm mạnh tác động tiêu cực tới VN-Index. Chiều ngược lại, chỉ số nhận được lực đỡ từ các mã GEE, GEX, LPB, SSI.

Dù vây, điểm sáng đến từ giao dịch khối ngoại khi "tung" gần nghìn tỷ mua ròng cổ phiếu trên HoSE trong phiên hôm nay, qua đó giữ chuỗi 10 phiên liên tiếp giải ngân gom hàng.

"Nhịp chỉnh là điều rất bình thường"

Lý giải về pha “quay xe” của VN-Index, Ông Trần Nam Quang Trung, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng sau nhịp tăng tốc gần 100 điểm chỉ sau 10 phiên, các vị thế ở cả ngắn hạn và trung dài hạn đều có mức sinh lời rất tốt, do đó việc chốt lời hay tâm lý FOBI (Fear of Being Invested) diễn ra mạnh, đặc biệt vào cuối phiên là một điều rất bình thường ở giai đoạn hiện tại.

Đánh giá tổng thể sức khỏe thị trường, chuyên gia Mirae Asset khẳng định xu hướng tăng trong trung và dài hạn là điều khá rõ ràng trước sức mạnh nội tại và chính sách vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên trong một sóng tăng, thị trường cũng thường xuyên đối mặt với những nhịp chỉnh ngắn hạn, điển hình như năm 2021 dù thị trường tăng mạnh hơn 35% nhưng cũng xuất hiện không dưới 5 lần thị trường có những nhịp điều chỉnh trên 5%.

Giai đoạn hiện tại dòng tiền khá mạnh mẽ dẫn tới các nhóm ngành và cổ phiếu cũng được kéo luân phiên, nhà đầu tư cần có chiến lược đầu tư rõ ràng, hạn chế FOMO ở những lúc thị trường tăng nóng. Bên cạnh đó, ông Trung khuyến nghị cần phân bổ danh mục hợp lý, phân biệt vị thế ngắn hạn với trung và dài hạn để đưa ra các quyết định đầu tư. Việc thị trường tăng rất mạnh trong thời gian ngắn dẫn tới hiện tại cũng là thời điểm tốt để nhà đầu tư có thể bảo vệ các thành quả đã xây dựng trước đó.

Tại báo cáo chiến lược vừa công bố, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá kinh tế vĩ mô quý 2 và 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực, đạt mức cao nhất trong 15 năm qua, vượt nhiều dự báo quốc tế. Thành tích này có thể đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và trở thành một điểm sáng nổi bật trong khu vực, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chững lại.

Agriseco Research cho rằng số liệu tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực, quý sau tốt hơn quý trước tạo cơ sở kỳ vọng kết quả kinh doanh các doanh nghiệp trên sàn phục hồi trong quý 2 và tạo đà tăng trưởng các quý tiếp theo, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trên TTCK. Định hướng tăng trưởng tín dụng 2025 ở mức 16% (cao hơn mức 15% năm 2024) sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Chính sách vĩ mô ổn định với mục tiêu GDP là 8%, lạm phát kiểm soát ở mức 4,5% sẽ là tiền đề giúp TTCK duy trì tăng trưởng bền vững trong năm 2025. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản góp phần củng cố niềm tin thị trường.