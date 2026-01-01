Hai kịch bản cho VN-Index trong tháng 1/2026

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt (VFS) chỉ ra một nghịch lý của năm 2025 là VN-Index lập đỉnh nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ do sai lầm trong việc chọn sai "Beta" và quá tập trung vào các nhóm ngành đã gãy xu hướng.

Việc VN-Index neo ở vùng 1.780 - 1.800 điểm là một nền tảng vững chắc nhưng cũng là một "áp lực ngàn cân" cho năm 2026, nhà đầu tư có thể kỳ vọng dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ hơn về cuối năm nay.

Thêm vào đó, VFS nhận định xu hướng phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra, tỷ trọng cổ phiếu hợp lý ở quanh mức 50%. "VN-Index có thể có những diễn biến khó lường vào đầu tháng tuy nhiên với mức định giá hiện tại NĐT nên có sẵn chiến lược tích sản cổ phiếu và chỉ đầu cơ khi thanh khoản và dòng tiền vào thị trường tăng trở lạ", báo cáo VFS nhấn mạnh.

Đội ngũ phân tích đưa ra 2 kịch bản cho chỉ số chính trong tháng 1/2026:

Kịch bản 1 (40%): VN-Index tạo bẫy tăng giá kèm thanh khoản thấp tìm về những nền hỗ trợ sâu hơn tại vùng 1.630. Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng dưới ngưỡng 50%.

Kịch bản 2 (60%): VN-Index tiếp tục tăng với sự phân hóa. Dòng tiền duy trì trong nhóm cổ phiếu trụ và chỉ lan tỏa sau khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt nghỉ ngơi. Tỷ trọng cổ phiếu duy trì ở mức 50-80% cổ phiếu và VFS khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào kịch bản cổ phiếu thay vì chỉ số.

Trước đó, tháng 12/2025 ghi nhận một cột mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau những nhịp giằng co mạnh vào đầu tháng, VN-Index đã có cú bứt phá ngoạn mục trong tuần cuối cùng của năm.

Tính chung cả năm 2025, VN-Index đã tăng gần 518 điểm (tương đương mức tăng ấn tượng xấp xỉ 41%), đánh dấu một trong những năm tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, diễn biến tháng 12 tiếp tục cho thấy trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" cực kỳ rõ nét. Chỉ số liên tục thử thách ngưỡng tâm lý 1.800 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup và nhóm Ngân hàng), trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu Midcap và Penny vẫn đang trong quá trình tích lũy hoặc điều chỉnh sâu từ 20-30% so với đỉnh cũ.

Sự phân hóa dòng tiền khốc liệt﻿

Do đó, VFS nhận định tháng 12/2025 ghi nhận một sự phân hóa dòng tiền khốc liệt nhất trong năm, trực tiếp dẫn đến nghịch lý chỉ số lập đỉnh nhưng đa số danh mục cá nhân không tăng trưởng.

Nhóm Bất động sản & Hệ sinh thái Vingroup (Dẫn dắt): Đây là "đầu tàu" chính đưa VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm. Các mã như VIC, VHM và VRE đã đóng góp phần lớn số điểm tăng cho chỉ số chung. Dòng tiền thông minh tập trung tại đây nhờ kỳ vọng vào việc tái cấu trúc tài chính và sự khởi sắc của các đại dự án hạ tầng.

Nhóm Ngân hàng (Giữ nhịp): Các ngân hàng quốc doanh (VCB, CTG) và ngân hàng thương mại lớn (TCB, MBB) tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn tổ chức. Nhóm này ghi nhận mức tăng ổn định từ 5-8% trong tháng 12, đóng vai trò "cột xương sống" giúp thị trường chịu đựng áp lực bán tháo ở các nhóm ngành khác.

Nhóm Bán lẻ & Công nghệ (Tăng trưởng bền vững): MWG tiếp tục phá đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh quý 4 khả quan. Dòng tiền bắt đầu "kích hoạt" sớm sóng tiêu dùng Tết đối với PNJ và MSN, phản ánh sự phục hồi của tổng cầu nội địa theo nhận định của Vietcap.

Nhóm Xuất khẩu & Sản xuất (Áp lực điều chỉnh): Đây là khu vực "đau thương" nhất trong tháng 12. Dưới tác động của "Thương chiến 2.0" và mức thuế đe dọa lên tới 46% từ Mỹ các nhóm ngành như Thủy sản, Dệt may và Gỗ đã chứng kiến một đợt rút vốn mạnh mẽ. Nhiều mã Midcap trong nhóm này đã giảm 15-20% giá trị bất chấp chỉ số VNI đang ở vùng đỉnh.

Nhóm Bất động sản Khu công nghiệp (Tích lũy): Các mã như KBC, VGC ghi nhận sự chững lại về giá nhưng thanh khoản tích lũy rất tốt, cho thấy sự chuẩn bị cho chu kỳ giải ngân FDI mới vào năm 2026.