Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh "nằm kho" CTCP Đồ hộp Hạ Long

Theo Báo Lao động, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố. Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Một người tham gia thu gom thịt lợn nhiễm bệnh cho đường dây là bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) khai báo: Từ khoảng nửa năm nay, đã tham gia việc thu gom, mua lợn bị mắc dịch bệnh để bán cho đầu mối thu gom. Còn người thu gom mang đi đâu thì bà này không biết.

Cơ quan chức năng đã xác định, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Ngay sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số tang vật bao gồm hơn 120 tấn thịt nguyên liệu nhiễm bệnh và các sản phẩm đã đóng hộp được tổ chức tiêu hủy an toàn, đảm bảo không lây lan mầm bệnh ra môi trường.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.