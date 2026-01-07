Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/1/2026

07-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VC7 Công ty cổ phần Tập đoàn BGI : Ngày 26/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/03/2026.

MT7 Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành : Ngày 20/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 (đợt 1) bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 04/02/2026.

DAD Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng : Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMX Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân : CTCP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100.000 CP (tỷ lệ 1,11%). Giao dịch diễn ra trong ngày 31/12/2025.

IDV Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc : Ông Vũ Anh Tuấn đăng ký mua 100.000 CP và đã mua 59.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 68.000 CP (tỷ lệ 0,16%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do thanh khoản thấp. Giao dịch diễn ra từ 28/11/2025 đến 26/12/2025. Ông Vũ Anh Tuấn là chồng của Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Nguyễn Ngọc Lan.

HGT CTCP Du lịch Hương Giang : Công ty cổ phần Đầu tư Tân Tiến đã bán 300.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.151.200 CP (tỷ lệ 5,76%). Giao dịch diễn ra trong ngày 29/12/2025.

VDN CTCP Vinatex Đà Nẵng : CTCP Len Hà Đông đã mua 245.925 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 245.925 CP (tỷ lệ 7,48%). Giao dịch diễn ra từ 22/12/2025 đến 30/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVL CTCP Địa ốc Dầu khí : Bà Nguyễn Thị Hải Liên đăng ký mua 100.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 08/01/2026 đến 06/02/2026. Bà Nguyễn Thị Hải Liên là vợ của Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Trịnh Quốc Khánh.

CMD CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Văn Phải đăng ký bán 120.000 CP nhằm giảm số lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 08/01/2026 đến 16/01/2026.

CMD CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Bà Bùi Thị Bình Minh đăng ký mua 120.000 CP nhằm tăng số lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 08/01/2026 đến 16/01/2026. Bà Bùi Thị Bình Minh là con dâu của Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Văn Phải.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

