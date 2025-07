Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/7: TCBS lãi kỷ lục, lộ diện khoản lỗ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 2/2025

Cập nhật đến ngày 16/7, nhóm công ty chứng khoán ghi nhận 6 công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ( TCBS) đã công bố BCTC quý 2/2025 với doanh thu hoạt động đạt 2.660 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế (LNTT) ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, LNTT đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/06/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 16% so với quý trước và tăng 22% so với cuối năm 2024. Nguồn vốn nợ vay ngắn hạn tại 30/06/2025 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng 15% so với quý trước và tăng 33% so với cuối năm ngoái.

Chứng khoán Guotai Junan báo cáo doanh thu hoạt động quý 2/2025 đạt gần 27 tỷ, tăng trưởng 46%. Trong đó gần 12 tỷ tới từ lãi từ các khoản cho vay và phải thu, ngoài ra gần 10 tỷ là lãi từ tài sản HTM. Kết quả, Chứng khoán Guotai Junan báo lãi trước thuế đạt 11 tỷ trong quý 2 vừa qua, tăng mạnh 82%, qua đó nâng LNTT 6 tháng đầu năm 2025 lên 17 tỷ đồng.

Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (tên cũ là Chứng khoán Đông Á) ghi nhận mức lãi trước thuế quý 2 tương đối khiêm tốn dưới 1 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tới từ doanh thu hoạt động giảm 8% xuống dưới 8 tỷ, trong khi chi phí hoạt động lại nhích nhẹ lên hơn 3,5 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng, VikkiBankS báo lãi trước thuế 3 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Chứng khoán CV là công ty đầu tiên báo lỗ trong quý 2 vừa qua. Doanh thu hoạt động tăng mạnh lên gần 6 tỷ trong quý 2 (tăng 143%), tuy nhiên chi phí hoạt động hơn 8 tỷ và chi phí QLCTCK hơn 4 tỷ đồng khiến CV báo lỗ trước thuế gần 7 tỷ. Đây đã là quý thứ 12 liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ.