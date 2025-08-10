MICC Group vươn tầm – Mở rộng hệ sinh thái phân phối bất động sản cao cấp tại miền Trung

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn của MICC Group trong việc đồng hành cùng thị trường và kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ kinh doanh.

Miền Trung – Thị trường giàu dư địa tăng trưởng, cùng MICC Group cất cánh

Miền Trung đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt tín hiệu tích cực về hạ tầng, quy hoạch và dòng vốn đầu tư. Nổi bật là hai thị trường chủ lực: Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) – hai thành phố ven biển trọng điểm với tiềm năng phát triển bất động sản cao cấp rõ nét.

Tại Đà Nẵng, sau sáp nhập với Quảng Nam, tổng diện tích toàn thành phố lên gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, sở hữu hai sân bay quốc tế, ba cảng biển lớn và hơn 200km đường bờ biển – mở ra dư địa phát triển mạnh về đô thị, công nghiệp và bất động sản.

Thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng đang phục hồi rõ nét: nhu cầu căn hộ, biệt thự tăng 50% so với cùng kỳ, giá sơ cấp tăng trung bình 10%, thị trường thứ cấp tăng 4% cùng loạt đại dự án đang được khởi động trở lại như Làng Vân, Khu thương mại tự do Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế, FPT City, khu công nghệ cao Viettel…

Trong khi đó, Nha Trang chứng kiến sự phục hồi rõ nét ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp. Việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực. Dù đã phát triển từ rất sớm, mặt bằng giá bất động sản tại nhiều khu vực của Nha Trang vẫn còn thấp hơn đáng kể so với tiềm năng thực tế.

Cùng với đó, một làn sóng dịch chuyển dân cư đang âm thầm hình thành, dẫn dắt bởi những người có nhu cầu sống thực, như: người trẻ làm việc từ xa, người lớn tuổi tìm kiếm môi trường sống ổn định và tầng lớp trung lưu mong muốn sở hữu tài sản vừa để ở, vừa có tiềm năng tăng giá, đang mở ra cơ hội cho thị trường Nha Trang trở thành yếu tố nội tại làm gia tăng sức hút và tạo tiền đề cho một chu kỳ phát triển mới, đặc biệt tại những khu vực chưa được khai thác đúng tầm.

Đặc biệt, cả Đà Nẵng và Nha Trang đều sở hữu cộng đồng cư dân và khách hàng tiềm năng đa dạng: từ các chuyên gia, doanh nhân trong nước, đến lượng khách quốc tế ổn định, hình thành nhu cầu mạnh mẽ về không gian sống và đầu tư cao cấp.

Cả hai thành phố đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt về giá bán sơ cấp và sức cầu ổn định trong năm 2024–2025, cho thấy chu kỳ hồi phục đã thực sự bắt đầu và cần những đơn vị phân phối có năng lực để thúc đẩy thị trường phát triển đúng hướng.

MICC Group miền Trung – Đồng hành cùng thị trường, khai mở thịnh vượng

Từ Hà Nội – trung tâm chính trị và hành chính – đến TP.HCM – đầu tàu kinh tế năng động, MICC Group đã từng bước khẳng định tầm vóc qua các dự án lớn và chuỗi thành tích ấn tượng về doanh số, chất lượng dịch vụ.

Theo bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT MICC Group chia sẻ: "Việc đặt chi nhánh tại Đà Nẵng nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm phủ rộng hệ thống, hoàn thiện thế "kiềng ba chân" Bắc – Trung – Nam, đưa MICC Group tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành hệ sinh thái phân phối cao cấp dẫn dắt thị trường".

Với hệ thống 15 văn phòng, hơn 700 nhân sự chính thức và hàng nghìn cộng tác viên tinh nhuệ, MICC Group không chỉ là đơn vị phân phối mà là một tổ chức vận hành chuyên sâu với tầm nhìn dài hạn. Tại VARS AWARDS 2025, MICC vinh dự được xướng tên trong "Top 10 Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Xuất Sắc Việt Nam" – khẳng định năng lực triển khai và giá trị phát triển bền vững.

MICC Group lọt Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản Xuất sắc Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường phân phối bất động sản khu vực miền Trung còn thiếu hụt về chiều sâu vận hành, sơ khai trong chiến lược và tư vấn, MICC Group sẽ cùng địa phương kiến tạo lại cách tiếp cận thị trường theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa sát với nhu cầu thực và xu hướng phát triển dài hạn.

Tọa lạc tại 305A Trần Hưng Đạo, Phường An Hải – vị trí trung tâm bậc nhất Đà Nẵng với tầm nhìn trực diện sông Hàn – văn phòng chi nhánh MICC Group không chỉ sở hữu địa thế phong thủy thịnh vượng mà còn trở thành điểm tựa chiến lược trong hành trình phủ rộng toàn khu vực. Việc đặt trụ sở tại Đà Nẵng mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố này đóng vai trò là tâm điểm giao thương, hành chính, du lịch và kết nối vùng. Từ Đà Nẵng, MICC Group có thể dễ dàng tiếp cận các thị trường vệ tinh và mở rộng hiệu quả đến Nha Trang, Phúc Yên và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Với không gian hơn 500m² được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, MICC Group Miền Trung sẽ là "trạm trung chuyển" lý tưởng giúp MICC Group triển khai chiến lược kết nối khách hàng – chủ đầu tư – đội ngũ kinh doanh một cách hiệu quả và liền mạch.

Đối với đội ngũ kinh doanh khu vực, MICC Group mang đến một bệ phóng mới để nhân sự phát triển sự nghiệp vững chắc. Triết lý "cùng nhau thịnh vượng" là lời cam kết lâu dài trong việc kiến tạo một hệ sinh thái bền vững – nơi khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ kinh doanh cùng đồng hành.

Thông tin liên hệ:

MICC Group – Đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam

Trụ sở chính: Sao Biển 23-369, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Văn phòng Miền Trung: Số 305A Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng

Hotline: 092.195.6688

Website: www.miccgroup.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/MiccGroup/