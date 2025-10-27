Midu và gia đình Chủ tịch Nhựa tái chế Duy Tân lộ bức ảnh chưa từng thấy

Sau hơn 1 năm về chung nhà, cuộc sống vợ chồng son của Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) và doanh nhân Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Mới nhất, một khoảnh khắc của Midu và gia đình chồng đã được chia sẻ trên MXH và gây chú ý.

Hình ảnh được ghi lại khi vợ chồng Midu cùng với ba mẹ chồng, em trai - em dâu có mặt tại một sự kiện của Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân vào đầu năm mới 2025.

Midu (ngoài cùng bên trái) cùng chồng và gia đình chồng hồi đầu năm 2025

Tại đây hầu hết các thành viên trong đại gia đình đều mặc áo dài, tươi cười nhìn vào khung hình. Ngoài ra vợ chồng Midu còn có mặt ở các bàn tiệc, vui vẻ trò chuyện với khách mời và nhân viên công ty.

Dù không có nhiều thông tin được chia sẻ song nhìn những khoảnh khắc này, nhiều người cho rằng nữ giảng viên nổi tiếng vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong công việc. Được biết Minh Đạt hiện đang là thành viên trong ban lãnh đạo của công ty Nhựa tái chế Duy Tân.

Vợ chồng Midu nói chuyện cùng mọi người

Minh Đạt hiện đang là thành viên trong ban lãnh đạo của Nhựa tái chế Duy Tân

Trước đó, cũng với bộ áo dài này, Midu đã đăng ảnh cùng chồng nhưng không đề cập đến sự kiện tại công ty nhà chồng.

Hình ảnh được Midu đăng tải vào đầu năm 2025

Được biết bố mẹ chồng Midu - ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu - thành lập tổ sản xuất nhỏ chuyên làm đồ nhựa gia dụng từ năm 1987. Qua 38 năm phát triển, doanh nghiệp này đã vươn mình trở thành Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân - một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam.

Năm 2021, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân chính thức trở thành thành viên của tập đoàn SCG (Thái Lan) và hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN. Tháng 6/2025, thương vụ hoàn tất, Sản xuất Nhựa Duy Tân chính thức trở thành công ty con 100% vốn của SCG.

Sau thương vụ, ông Trần Duy Hy vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa và quản lý, thông qua các công ty chủ lực: Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân, Công ty TNHH Nhựa Duy Tân, Plascene ở bang California (Mỹ), Công ty CP Tập đoàn DTG,...

Về Công ty TNHH Nhựa Duy Tân, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 7/11/1997, đặt trụ sở tại TP.HCM và có ngành nghề chính là Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Duy Hy và ông Nguyễn Công Hiệp.

Theo chuyên trang Thị trường tài chính cập nhật đến tháng 5/2022, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 2.200 tỷ đồng. Công ty TNHH Nhựa Duy Tân cũng được biết là cổ đông sáng lập của Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân - doanh nghiệp vừa sang tay người Thái.

Về Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập từ ngày 30/6/2005 tại Long An (nay là Tây Ninh). Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là Tái chế phế liệu (Chi tiết: Tái chế các sản phẩm nhựa). Hiện tại, Nhựa tái chế Duy Tân có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Trần Duy Hy và ông Huỳnh Ngọc Thạch. Ông Trần Duy Hy giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo thông tin từ dự án Thương hiệu quốc gia Việt Nam - báo Nhân dân, nhà máy Nhựa tái chế Duy Tân được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019 trên diện tích 65.000m² tại Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An với tổng công suất 100.000 tấn/năm. Nhà máy được vận hành với dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu mới từ châu Âu.

Ông Trần Duy Hy (thứ tư từ trái sang) và con trai Trần Duy Minh Đạt (thứ ba từ trái sang) đại diện cho Nhựa tái chế Duy Tân ký kết hợp tác với LaVie năm 2023

Ngoài 2 doanh nghiệp nói trên, ông Trần Duy Hy còn là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐTV của Công ty CP Tập đoàn DTG. Theo Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này thành lập ngày 27/6/2022 tại TP.HCM và có ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Theo chuyên trang Thị trường tài chính, ngày 24/3/2023, Công ty CP Tập đoàn DTG tiến hành đăng ký thay đổi, nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Trong đó, ông Hy góp 90 tỷ đồng (tương đương 90% vốn), Minh Đạt góp 5 tỷ đồng (5%) và bà Nguyễn Thị Huệ Thu đóng góp 5 tỷ đồng (5%).



