Miền Bắc chuyển mưa nhỏ, sương mù

22-02-2026 - 11:13 AM | Xã hội

Hôm nay (mùng 6 tháng Giêng), khu vực miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác, trời có sương mù vào sáng sớm, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ so với hôm qua. Dự báo những ngày tới, miền Bắc mưa nhiều.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo ngày mai (mùng 7 tháng Giêng), khu vực vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, đồng bằng Bắc Bộ ít mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong hai ngày mùng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Miền Bắc chuyển mưa nhỏ, sương mù- Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển mưa nhỏ, sương mù từ hôm nay (mùng 6 tháng Giêng). Ảnh minh hoạ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ mùng 8-9 tháng Giêng, khu vực này có khả năng chuyển mưa rải rác, trời có sương mù vào sáng sớm.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi trong hai ngày mùng 8-9 tháng Giêng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì nền nhiệt cao.

Theo PV

Tiền Phong

mưa nhỏ

