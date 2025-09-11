Miền Bắc có thể đón không khí lạnh từ cuối tháng 9

Dự báo thời tiết cả nước 1 tháng tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trên cả nước trong 1 tháng tới (từ 11/9 đến 10/10/2025).

Theo đó, không khí lạnh khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, nhưng cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc. Nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa-Hà Tĩnh, nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Miền Bắc có thể bắt đầu xuất hiện không khí lạnh từ cuối tháng 9. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cũng trong 1 tháng này, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,1 cơn) và khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Từ 11/9 đến 10/0, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 11/9, ngày 12/9/2025

Chiều tối và đêm 11/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-35mm, ccó nơi trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng, Sơn La, Lào Cai. Cụ thể:

Phú Thọ: Bao La, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Hương Cần, Khả Cửu, Long Cốc, Mai Châu, Minh Hòa, Pà Cò, Tân Mai, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thượng Long, Tiền Phong, Trung Sơn, Tu Vũ, Văn Miếu, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Viên, Yên Sơn.

Lâm Đồng: Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, D'Ran, Hải Ninh, Hàm Thuận Bắc, Hòa Ninh, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Hồng Thái, Ka Đô, Kiến Đức, La Dạ, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nhân Cơ, phường Cam Ly - Đà Lạt, Phan Sơn, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Suối Kiết, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Tánh Linh, Trà Tân.

Sơn La: Mường Cơi, Tân Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Lóng Phiêng, Mường Bang, Mường Chanh, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Tô Hiệu, phường Vân Sơn, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Song Khủa, Suối Tọ, Tà Xùa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Lào Cai: Phường Nam Cường, Quy Mông, Trấn Yên, Lương Thịnh, Nghĩa Tâm, phường Âu Lâu, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Việt Hồng, Yên Bình, Yên Thành.

Nhiều nơi tại Bắc Bộ vẫn hứng mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, Thủ đô Hà Nội ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, khu vực này có thể xuất hiện mưa to cục bộ và dông rải rác đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 11/9, ngày 12/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.



