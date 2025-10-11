Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa lớn

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (12/10), miền Bắc tiếp tục nắng nhẹ, ít mưa. Từ ngày 13/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác ở một số nơi. Từ 14-16/10, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội có thể đón mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc đón nắng thu nhẹ trong hôm nay (11/10). Ảnh minh hoạ.

Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ khoảng 14-16/10, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Quảng Trị - Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày hôm nay ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong khoảng 3-4 ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.