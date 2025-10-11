Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa lớn

11-10-2025 - 07:14 AM | Sống

Miền Bắc sẽ có hai ngày (11-12/10) trời hửng nắng nhẹ, ít mưa, trước khi chuyển mưa dông rải rác vào khoảng 13/10 và mưa lớn từ 14-16/10.

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (12/10), miền Bắc tiếp tục nắng nhẹ, ít mưa. Từ ngày 13/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác ở một số nơi. Từ 14-16/10, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội có thể đón mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc đón nắng thu nhẹ trong hôm nay (11/10). Ảnh minh hoạ.

Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ khoảng 14-16/10, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Quảng Trị - Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày hôm nay ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong khoảng 3-4 ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Trưởng phòng nghỉ hưu sớm, mang 7 tỷ đồng về quê xây nhà sau 3 tháng đã khẳng định: Tránh xa bon chen, tôi trẻ ra 10 tuổi, còn thu ‘lãi đậm’

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi

Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi Nổi bật

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó Nổi bật

4 loại quả được ví như "cỗ máy thời gian" với phụ nữ vì làm chậm lão hóa, phòng đủ thứ bệnh

4 loại quả được ví như "cỗ máy thời gian" với phụ nữ vì làm chậm lão hóa, phòng đủ thứ bệnh

11:18 , 11/10/2025
Đừng đặt tủ lạnh ở những vị trí này: Tiền ra như nước, vợ chồng dễ khắc khẩu

Đừng đặt tủ lạnh ở những vị trí này: Tiền ra như nước, vợ chồng dễ khắc khẩu

11:14 , 11/10/2025
Mua phải mì gói hết hạn trong siêu thị, người đàn ông bức xúc khởi kiện đòi bồi thường 18,5 triệu đồng, tòa tuyên bố: “Anh sẽ không nhận được đồng nào”

Mua phải mì gói hết hạn trong siêu thị, người đàn ông bức xúc khởi kiện đòi bồi thường 18,5 triệu đồng, tòa tuyên bố: “Anh sẽ không nhận được đồng nào”

10:56 , 11/10/2025
Nhìn bàn ăn, đoán tương lai: 5 dấu hiệu DỰ BÁO một đứa trẻ sẽ thành đạt, giàu có về sau!

Nhìn bàn ăn, đoán tương lai: 5 dấu hiệu DỰ BÁO một đứa trẻ sẽ thành đạt, giàu có về sau!

10:36 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên