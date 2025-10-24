Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc khi nào đón đợt rét đậm đầu tiên?

24-10-2025 - 13:03 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cho biết trong 1 tháng tới, không khí lạnh gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ, đồng thời dự báo thời điểm miền Bắc bước vào đợt rét đậm đầu tiên.

Miền Bắc chưa chính thức bước vào mùa Đông nhưng không khí lạnh mạnh tràn về khiến thời tiết chuyển lạnh rõ rệt. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi chuyển rét, đặc biệt là các khu vực vùng núi cao.

Sáng sớm 23/10, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt thấp nhất chỉ còn 8,9°C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cũng hạ xuống 18°C, người dân ra đường phải khoác thêm áo ấm. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá cao như những ngày giao mùa trước đó.

Hôm nay (24/10), nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động 19-21°C, cao nhất phổ biến 22-24°C, sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Miền Bắc khi nào đón đợt rét đậm đầu tiên?- Ảnh 1.

Từ nửa cuối tháng 12/2025, rét đậm khả năng xuất hiện ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Dự báo trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Ban ngày trời có nắng nhẹ nhưng cảm giác hanh khô vẫn còn, độ ẩm thấp.

Dự báo trong một tháng tới (từ nay đến 20/11), không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn cả về tần suất lẫn cường độ.

"Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025", cơ quan khí tượng thông tin.

Trong khoảng ba tháng tới (11/2025 đến 1/2026), xác suất duy trì trạng thái La Nina khả năng đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng 25-40%.

Từ tháng 11-12/2025, nhiệt độ trung bình cả nước xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, Bắc Bộ và phía nam của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12/2025 và tháng 1/2025 xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 2-4/2026, ENSO có thể quay trở lại trạng thái trung tính với xác suất 55-65%, duy trì trạng thái La Nina với xác suất khoảng 25-30% và khả năng chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất 5-20%.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 2/2026 và suy giảm dần từ tháng 3. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhận định về thời tiết nắng nóng, cơ quan khí tượng cho hay, tại Nam Bộ, nắng nóng khả năng xuất hiện từ khoảng đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ. Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4/2026, nắng nóng xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ.

Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026.

Huệ Nguyễn/VTC News

