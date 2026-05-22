Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng 'đổ lửa'

Theo Nguyễn Hoài | 22-05-2026 - 07:53 AM | Xã hội

Hôm nay (22/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng 35-36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc và kéo dài đến khoảng giữa tuần sau với cường độ gay gắt. Miền Trung cũng đón nắng nóng gay gắt kéo dài.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (23/5), nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2-4 độ, trời oi nóng kéo dài nhiều ngày.

Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng 'đổ lửa'- Ảnh 1.

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Trung. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến 27-28/5. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày 23-27/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp

Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp Nổi bật

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân Nổi bật

Mẹ của bé gái đưa con đến quán bia tại Hà Nội lý giải thế nào về các vết thâm trên chân, nghi bị bạo hành?

Mẹ của bé gái đưa con đến quán bia tại Hà Nội lý giải thế nào về các vết thâm trên chân, nghi bị bạo hành?

06:58 , 22/05/2026
Bắt đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung SN 1999

Bắt đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung SN 1999

22:32 , 21/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thu Trang SN 1989

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thu Trang SN 1989

22:00 , 21/05/2026
Danh tính những người đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh trường học

Danh tính những người đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 trong nhà vệ sinh trường học

21:33 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên