Miền Bắc mưa đến bao giờ?

10-09-2025 - 07:42 AM | Xã hội

Ngày và đêm nay (10/9), miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An tiếp tục có mưa dông rải rác theo từng đợt, cục bộ có mưa to đến rất to, từ ngày mai mưa giảm. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên hôm nay cũng có mưa dông vào chiều và tối.

Miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ mai (11/9), miền Bắc sẽ có chuỗi ngày thu đẹp, trời ít mưa, hửng nắng, gió nhẹ.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông từng đợt trong hôm nay (10/9).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung sẽ có những ngày ít mưa, nắng nhẹ.

Tây Nguyên sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối nay có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

