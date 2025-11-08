Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 27 - 30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ, cao nhất 23 - 25 độ.

Dự báo hình thái thời tiết mưa rải rác còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 11/11, trời se lạnh về đêm và sáng.

Hà Nội tiếp tục mưa rải rác trong hôm nay (8/11).

Đêm qua và sáng sớm nay (8/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 50mm như trạm Yên Thành (Nghệ An) 58.2mm, trạm Hồ chứa nước Cù Lây (Hà Tĩnh) 109.4mm, trạm Hương Hóa (Quảng Trị) 64.2mm.

Dự báo từ sáng đến hết ngày hôm nay, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Quảng Trị đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, gió nhẹ, rất thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả do cơn bão Kalmaegi để lại. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay cũng ít mưa, gió nhẹ, phù hợp với việc khắc hậu quả do cơn bão Kalmaegi để lại. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết đẹp còn kéo dài ở khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ trong nhiều ngày tới.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.