Miền Bắc mưa rét đến bao giờ ?

03-11-2025 - 07:11 AM | Xã hội

Hôm nay và ngày mai (3-4/11) là thời gian miền Bắc rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này với nhiệt độ xuống còn 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Từ ngày 5/11, trời không mưa, nền nhiệt tăng dần về trưa chiều. Từ 6/11 trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Sáng sớm nay (3/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.

Miền Bắc mưa rét đến bao giờ ?- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong hôm nay và ngày mai (3-4/11). Ảnh minh hoạ: Như Ý.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng Điện Biên - Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ.

Dự báo ngày mai (4/1), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nền nhiệt giống hôm nay. Từ ngày 5/11, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng dần lên 23-24 độ. Từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 17-21 độ. Ngày mai, Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ trong ngày từ 17-20 độ. Ngày 5/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ dao động từ 18-24 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng dần.

Không khí lạnh cũng gây mưa rét cho khu vực Thanh Hoá, Nghệ An trong hôm nay và ngày mai với nhiệt độ xuống thấp nhất 19-20 độ, cao nhất 21-23 độ. Dự báo mưa rét ở khu vực này cũng kéo dài đến 5/11. Từ ngày 6/11, nhiệt độ tăng dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong thời kỳ tháng 11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Miền Bắc sẽ có nhiều ngày trời rét.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

