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Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

| | Xã hội

Hôm nay (4/9), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng 35-36 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2-4 độ. Dự báo ngày mai (5/9), nắng nóng ở miền Bắc dịu dần. Khu vực miền Trung cũng tiếp tục có nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều và tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ ngày 5-7/9, miền Bắc trời nắng nhẹ, ít mưa. Từ ngày 8/9, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục có nắng nóng.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nhận định xa hơn, khoảng ngày 8-13/9, khu vực Quảng Trị, Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng đón một đợt mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Nguyễn Hoài

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