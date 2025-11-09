Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?

09-11-2025 - 19:08 PM | Xã hội

Miền Bắc đang xảy ra hiện tượng nồm ẩm, đặc điểm thời tiết thường chỉ xuất hiện ngoài Tết Nguyên đán.

Mấy ngày gần đây, tại nhiều địa phương ở miền Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… xuất hiện nồm ẩm trái mùa, ngoài trời mưa nhỏ rả rích càng khiến đồ đạc trong nhà đọng nước.

Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?- Ảnh 1.

Mưa phùn kèm độ ẩm không khí trên 80% khiến thời tiết ở miền Bắc rơi vào nồm ẩm

Hiện tượng này chỉ xuất hiện vào mùa Xuân (sau Tết Nguyên đán) hoặc cuối mùa Đông, nhưng năm nay lại xảy ra sớm bất thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông thường cuối Thu, đầu Đông thời tiết ở miền Bắc nắng hanh, tuy nhiên năm nay không khí lạnh đến sớm, trời mưa nhiều. 2 ngày qua nhiều người dân cảm giác nồm ẩm.

2 hôm nay, trời Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa nhỏ cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C, độ ẩm không khí cao trên 80%.

Nguyên nhân là do tác động của khối không khí lạnh suy yếu lệch Đông, cộng thêm trường gió Đông Nam của khối không khí biển lấn vào mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền tạo ra nồm ẩm.

Theo đó, trạng thái thời tiết này còn kéo dài đến ngày 11-11. Dự báo do không khí lạnh được tăng cường, khoảng ngày 13 đến 14-11, miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng. Khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ giảm nồm ẩm.

Một số chuyên gia khí tượng cùng chung nhận định nguyên nhân nồm ẩm là do khối không khí lạnh đã suy yếu, kết hợp với gió Đông Nam từ biển lấn vào đất liền, mang theo hơi ẩm.

Khi lớp không khí ấm ẩm gặp bề mặt lạnh trong nhà, xảy ra ngưng tụ mạnh, gây hiện tượng đọng nước khắp tường, sàn, đồ vật. Mặt khác do tác động của biến đổi khí hậu cũng khiến thời tiết trở nên thất thường.

Theo Thùy Linh

Người lao động

