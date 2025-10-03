Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão

03-10-2025 - 07:21 AM | Xã hội

Dự báo trong hai ngày 3 - 4/10, khu vực miền Bắc trời oi nóng, ít mưa, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ. Từ đêm 5/10, miền Bắc có thể đón đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Matmo. Nền nhiệt cao ngay trước bão có thể gây ra dông lốc mạnh trước khi bão đổ bộ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ ở vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong ngày 4/10, miền Bắc tiếp tục oi nóng. Từ đêm 5/10, miền Bắc có thể đón mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Matmo, từ ngày 6/10, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa dông rải rác.

Dù thời tiết hửng nắng, ít mưa, lũ trên các sông miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn xuống chậm và duy trì ở mức cao.

Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão- Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay trời nắng, ít mưa. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động (BĐ) 3; sông Lô, sông Thương xuống chậm và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1; lũ ở hạ lưu sông Cả sẽ xuống dưới mức BĐ2.

Ngập lụt tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An vẫn còn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

