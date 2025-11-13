Miền Bắc rét đậm, nền nhiệt Hà Nội giảm sâu xuống 14 độ C vào hôm nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Ảnh minh họa

Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đặc biệt, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay.

Không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng phổ biến dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng 15-16/11, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Tại Hà Nội, đến khoảng 17 - 18/11, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh, đây mới là lúc thời tiết thay đổi rõ rệt, nền nhiệt giảm sâu.

Theo dự báo, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 (thứ Ba tới) khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 15 - 16 độ C, cao nhất là khoảng 21 độ C.

Dự báo nhiệt độ trên iPhone

Sang ngày 19/11, trời rét, nhiệt độ thấp nhật tại trung tâm Hà Nội tiếp tục giảm còn 14 độ C, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 20-21 độ C, trời không mưa.

Ngày 20/11, Hà Nội duy trì ngưỡng nhiệt cao nhất 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì mức nhiệt là 14 độ C.

Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, một tháng qua, miền Bắc xảy ra 4 đợt không khí lạnh, đáng chú ý đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ. C, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ C.

Đợt không khí lạnh ngày 26/10 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc xuống thấp từ 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ khá thấp như mẫu Sơn 12,7 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 12,8 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 13,5 độ. C

Đợt không khí lạnh ngày 3/11 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trong đó Pha Đin (Điện Biên) còn 12 độ C; Sapa (Lào Cai) 10,9 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,1 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 11 và đầu tháng 12, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Miền Bắc có thể đón rét đậm diện rộng vào khoảng nửa cuối tháng 12.

Các đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn còn có thể gây ra những đợt mưa giông diện rộng cho khu vực miền Trung, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.