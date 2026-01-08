Miền Bắc rét thêm, Hà Nội còn 8 độ

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo, ngày mai (9/1), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay, những ngày sau đó, trời vẫn tiếp tục rét đậm.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong hôm nay (8/1).

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, cao nhất 17-20 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, ít mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-20 độ.

Dự báo khu vực từ Thanh Hoá đến Huế trời tiếp tục rét trong nhiều ngày tới.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16-19 độ, cao nhất 21-24 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên đang có những ngày nền nhiệt thấp nhất trong năm, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 14-17 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.