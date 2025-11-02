Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

02-11-2025 - 08:48 AM | Sống

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá sắp chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng chiều và tối 2/11, thêm đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 2/11 đến ngày 4/11, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm . Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Miền Bắc sắp chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm- Ảnh 1.

Miền Bắc nhiều nơi sắp chuyển rét. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Trên biển, từ chiều và đêm 2/11, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn diện rộng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Cũng trong tháng này, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,5 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn.

Trong thời kỳ dự báo, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía Tây tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

