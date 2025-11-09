Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nồm ẩm

09-11-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Dự báo, miền Bắc tiếp tục có mưa, nồm ẩm đến ngày 11/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao gây ra tình trạng nồm ẩm. Thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 11/11.

Khoảng ngày 13-14/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng, chấm dứt nồm ẩm.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nồm ẩm- Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khả năng chuyển rét từ ngày 13/11 (Ảnh minh họa/Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/11

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào?

Miền Bắc nồm ẩm bất thường, kéo dài tới khi nào? Nổi bật

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

CLIP: Kẻ trộm táo tợn bị ghi hình ở An Giang

CLIP: Kẻ trộm táo tợn bị ghi hình ở An Giang

18:35 , 09/11/2025
Bắt Bùi Ngọc Hiểu sinh năm 1990

Bắt Bùi Ngọc Hiểu sinh năm 1990

17:47 , 09/11/2025
Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ tăng gấp 3 lần, cảnh báo ngập úng

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ tăng gấp 3 lần, cảnh báo ngập úng

17:31 , 09/11/2025
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

16:04 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên