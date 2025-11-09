Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao gây ra tình trạng nồm ẩm. Thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 11/11.

Khoảng ngày 13-14/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng, chấm dứt nồm ẩm.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khả năng chuyển rét từ ngày 13/11 (Ảnh minh họa/Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/11

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.