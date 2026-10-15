Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to nhiều nơi

Không khí lạnh tràn về vào đầu tuần sau, gây mưa tại những tỉnh nào?

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự bá, trong 10 ngày tới, miền Bắc chưa có dấu hiệu thay đổi mạnh về thời tiết, duy trì hình thái đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

Đến khoảng ngày 19 - 21/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lệch về phía đông.Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Trung và ít có tác động làm thay đổi thời tiết ở các tỉnh miền Bắc, thông tin này được đăng tải trên tờ Thanh niên.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).

Dự báo về thời điểm xuất hiện đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, có thể khiến nhiệt độ miền Bắc thay đổi đáng kế, ngày 14/10, báo Sức khỏe và đời sống dẫn thông tin từ một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại cho biết, phải đến khoảng ngày 25/10, miền Bắc mới đón không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo khá xa, độ chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn.

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, khả năng có không khí lạnh vào khoảng ngày 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Rét đậm sẽ xuất hiện muộn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10-11/2026, nhiệt độ trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2°C; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027 cao hơn khoảng 0,5-1,5°C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức cao hơn có thể khoảng 1,5-2°C, có nơi cao hơn.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

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Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Diễn biến thời tiết mùa đông được nhận định có liên quan đến trạng thái El Niño. Từ tháng 10-12/2026, xác suất El Niño đạt cường độ rất mạnh được dự báo khoảng 95%; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027, xác suất duy trì trạng thái mạnh đến rất mạnh khoảng 93%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt. Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét cũng có thể gây tác động đến sản xuất, sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Từ tháng 1-2/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện thời kỳ ít mưa, làm suy giảm nguồn nước và gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt.