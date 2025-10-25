Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/10), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng gần sáng ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Các đợt không khí lạnh liên tục tràn xuống miền Bắc trong cuối tháng 10 gây mưa, lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/10

Thời tiết Hà Nội không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.