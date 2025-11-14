Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trên phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C.

Từ đầu tuần sau, miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Tiền phong).

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 16-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.