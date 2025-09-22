Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo ngày mai (23/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ 25-27/9, miền Bắc đón mưa bão.


Đêm qua và sáng sớm nay (22/9), khu vực vùng núi và đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 100mm như trạm Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 130.8mm, trạm Mường Pồn 2 (Điện Biên) 103.2mm.

Dự báo ngày và đêm 22/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội đêm qua đã có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hôm nay Thủ đô tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo ngày mai (23/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ 25-27/9, miền Bắc đón mưa bão.

Miền Bắc sắp đón mưa bão- Ảnh 1.

Hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ảnh: Đức Nguyễn.

Nghệ An đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Nam Bộ, Tây Nguyên từ 15-30mm, có nơi trên 100mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

