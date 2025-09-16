Miền Bắc sắp đón mưa nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm nay đến ngày 24/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển từ ngày 18-21/9 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung về đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng 19/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác lúc chiều tối, có nơi mưa to. Từ khoảng 20/9, mưa ở khu vực này khả năng giảm dần.

Ảnh minh họa (Nguồn: NN&MT).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/9

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.