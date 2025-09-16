Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón mưa nhiều ngày liên tiếp

16-09-2025 - 18:45 PM | Xã hội

Dự báo, từ ngày 18-21/9, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm nay đến ngày 24/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển từ ngày 18-21/9 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung về đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng 19/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác lúc chiều tối, có nơi mưa to. Từ khoảng 20/9, mưa ở khu vực này khả năng giảm dần.

Miền Bắc sắp đón mưa nhiều ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: NN&MT).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/9

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ  chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong Nổi bật

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng? Nổi bật

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn

18:29 , 16/09/2025
Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng Lithium trên máy bay

Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng Lithium trên máy bay

17:50 , 16/09/2025
Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

17:46 , 16/09/2025
Vì sao TikToker 'Thuận khùng báo đời' và 'Minh báo đời yêu em' bị bắt?

Vì sao TikToker 'Thuận khùng báo đời' và 'Minh báo đời yêu em' bị bắt?

17:39 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên