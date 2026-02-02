Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, mưa rét trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/2), không khí lạnh tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Trung Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, trong khi các khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm ít mưa.

Cơ quan khí tượng nhận định đến ngày 4/2, khối không khí lạnh trên sẽ suy yếu, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ tăng dần.

Miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh trong đầu tháng 2, duy trì rét đậm (Ảnh: Hà Nội mới).

Tuy nhiên, khoảng đêm mùng 6-7/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. rời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.