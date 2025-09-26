Theo tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội lúc 14 giờ ngày 26/9: Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh tại các khu vực Thuận An, Gia Lâm, Phù Đổng, với xu hướng di chuyển mở rộng về phía tây và tây bắc.

Trong vòng 30 phút đến 3 giờ tới, những khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, sau đó lan rộng sang Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hồng Hà, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở và nhiều địa bàn nội thành khác của Hà Nội.

Trong các cơn dông, nguy cơ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức 1.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trước đó, sáng 26/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo về mưa lớn tại khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa.

Trong 24 giờ qua, nhiều nơi đã có mưa vừa đến mưa rất to. Riêng Quất Đông (Quảng Ninh) ghi nhận lượng mưa tới 217,4mm; Quan Tượng Đài (TP. Huế) 186,2mm; Hướng Hóa (Quảng Trị) 143,4mm; Hương Trạch (Hà Tĩnh) 98,6mm. Ngoài ra, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa lớn.

Dự báo từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to với tổng lượng phổ biến 30–70mm, nơi cao có thể vượt 150mm. Cường suất mưa lớn trên 100mm/3 giờ có khả năng xảy ra. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, ngày và đêm 28/9, vùng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc. Người dân có thể theo dõi cảnh báo theo thời gian thực về lũ quét và sạt lở tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở mức 1.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/9/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 26/9/2025 ở nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, một số nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió đông cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 23–25°C, cao nhất 28–30°C.

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng khu vực Nam Phú Thọ chiều tối và đêm có mưa vừa đến mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22–25°C, có nơi dưới 21°C; cao nhất 27–30°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C; cao nhất 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 23–26°C, cao nhất 27–30°C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 30–33°C.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, cao nhất 25–28°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều và tối, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ dao động 24–27°C, cao nhất 30–33°C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–26°C, cao nhất 31–33°C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)