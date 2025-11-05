Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

05-11-2025 - 18:42 PM | Xã hội

Dự báo, từ đêm 7/11, Bắc Bộ có mưa rào rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/11) và ngày mai, miền Bắc không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo, từ đêm 7-9/11, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày- Ảnh 1.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lạnh mới (Ảnh: TP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa to đến rất to.  Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

18:30 , 05/11/2025
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

18:10 , 05/11/2025
Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở khách sạn Pullman: Bị cáo hứa nếu được hưởng án treo sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên trong suốt cuộc đời

Vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở khách sạn Pullman: Bị cáo hứa nếu được hưởng án treo sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên trong suốt cuộc đời

17:56 , 05/11/2025
Mạng xã hội "dậy sóng" sau khi chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

Mạng xã hội "dậy sóng" sau khi chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

17:15 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên