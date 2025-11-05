Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/11) và ngày mai, miền Bắc không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo, từ đêm 7-9/11, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lạnh mới (Ảnh: TP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.