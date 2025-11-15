Miền Bắc sẽ có mưa to, nhiệt độ giảm mạnh ngay đầu tuần sau

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Từ đầu tuần sau, miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đcó mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.