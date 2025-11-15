Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sẽ có mưa to, nhiệt độ giảm mạnh ngay đầu tuần sau

15-11-2025 - 18:50 PM | Xã hội

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, từ 17/11, miền Bắc chuyển mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Miền Bắc sẽ có mưa to, nhiệt độ giảm mạnh ngay đầu tuần sau- Ảnh 1.

Từ đầu tuần sau, miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đcó mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ

Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa sinh năm 2006

Bắt khẩn cấp Lê Minh Nghĩa sinh năm 2006

18:49 , 15/11/2025
CLIP: Cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM

CLIP: Cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM

17:41 , 15/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 15-11: Xổ số miền Nam - TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số hôm nay, 15-11: Xổ số miền Nam - TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

17:00 , 15/11/2025
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

16:28 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên