Miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An lại đón mưa lớn

Đêm qua, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/7 đến 3h ngày 24/7 có nơi trên 60mm như trạm Kiên Thành (Lào Cai) 140.6mm, trạm Quang Húc (Phú Thọ) 128.8mm, trạm Song Khủa (Sơn La) 81.4mm, trạm Đập và Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) 69.2mm, trạm Quảng Thành (Lâm Đồng) 65.8mm.

Dự báo từ ngày 24/7 đến đêm 25/7, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm. Mưa xuất hiện theo khu vực và theo từng đợt. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn theo từng đợt trong hai ngày 24-25/7.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại nơi trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Do mưa lớn kéo dài, tình hình lũ trên sông Cả ở Nghệ An còn diễn biến phức tạp. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ sông Cả tại trạm Nam Đàn tiếp tục lên báo động 2 – báo động 3. Tình trạng ngập lụt diện rộng còn xảy ra tại vùng trung và hạ lưu sông Cả. Ngoài ra, khu vực vùng núi Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo từ khoảng 26/7, mưa lớn có khả năng giảm dần ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Ngoài ra, chiều và đêm 24/7, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.