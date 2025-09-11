Miền Bắc tiếp tục mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 9, nắng nóng diện rộng đã hoàn toàn chấm dứt tại Bắc Bộ, khu vực này cũng sẽ đón thêm nhiều đợt mưa liên tiếp (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/9

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.