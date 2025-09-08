Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trước khi đón mưa bão

08-09-2025 - 07:20 AM | Xã hội

Bão số 7 hút các vùng mây, ẩm khiến miền Bắc tiếp tục có một ngày oi nóng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có thể đón mưa dông do ảnh hưởng của các ổ mây dông rìa xa cơn bão. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay tiếp tục mưa lớn vào chiều và đêm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (9/9), khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ đón một đợt mưa lớn diện rộng do hoàn lưu của bão số 7, kéo dài đến đêm 10/9 với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trước khi đón mưa bão- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (8/9).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ đêm mai (9/9) đến ngày 11/9, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong chiều tối và tối những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

