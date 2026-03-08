Minh tinh - sĩ quan đặc công nên duyên nhờ show nhập ngũ: "Chân mệnh thiên tử của em là anh hùng đúng nghĩa"

Sinh năm 1987, Trương Hinh Dư từng gây chú ý trong showbiz Hoa ngữ với danh xưng “bản sao của Phạm Băng Băng” nhờ ngoại hình có nhiều nét tương đồng với "nữ hoàng thảm đỏ" đình đám. Người đẹp khởi nghiệp với vai trò người mẫu ảnh và tham gia nhiều chương trình giải trí. Sau đó, cô dần lấn sân sang diễn xuất, trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với các tác phẩm nổi tiếng như Sư tử Hà Đông 2, Tinh trung Nhạc Phi, Phong Thần Bảng, Thần Điêu Hiệp Lữ, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ...

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư không được công chúng chú ý bằng đời tư của cô. Minh tinh này có cuộc hôn nhân với chàng lính đặc công Hà Tiệp với tình tiết được ví như 1 bộ phim ngôn tình ngoài đời thực.

Câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp từng một thời trở thành tâm điểm ở showbiz châu Á. Ảnh: Sina.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng quân nhân trong show thực tế

Mối duyên của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp bắt đầu khi họ cùng tham gia show truyền hình thực tế có nội dung nghệ sĩ trải nghiệm cuộc sống trong quân đội - Kỳ Binh Thần Khuyển. Ngày đầu nhập ngũ, Trương Hinh Dư có tác phong lề mề, chậm chạp nên thường xuyên bị Hà Tiệp - sĩ quan đặc công kiêm giảng viên tại trường quân đội ở Nghiễm Châu (Trung Quốc) - nghiêm khắc nhắc nhở. Nữ diễn viên từng cho biết cô sợ Hà Tiệp đến mức mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Liên tục bị góp ý tác phong và đặc biệt là chuyện tóc tai quá dài không đúng quy định của quân đội, Trương Hinh Dư đã nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc dài nuôi suốt 5-6 năm, chấp nhận từ bỏ hình ảnh quen thuộc của mình. Không chỉ vậy, dù bị thương ở chân, nữ diễn viên vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ mà không than thở hay kêu đau 1 lời. Chính sự kiên cường và thái độ không bỏ cuộc ấy đã khiến ánh nhìn của sĩ quan Hà Tiệp với Trương Hinh Dư dần thay đổi, từ nghiêm khắc thành cảm thông, rồi rung động lúc nào không hay.

Trương Hinh Dư - Hà Tiệp phải lòng nhau qua show thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ảnh: Xiaohongshu.

Nữ diễn viên nhờ Hà Tiệp cắt đi mái tóc dài của mình sau nhiều lần bị anh nhắc nhở về tác phong lề mề, tóc quá dài không đúng quy định trong quân đội. Ảnh: Sina.

Sĩ quan Hà lo lắng cho vết thương của Trương Hinh Dư trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Weibo.

Sự can đam, quyết tâm của Trương Hinh Dư khiến Hà Tiệp vốn nghiêm khắc cũng phải cảm động và đem lòng thương mến. Ảnh: Sina.

Đến tháng 1/2018, Trương Hinh Dư và Hà Tiệp bất ngờ thông báo kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Chia sẻ về hành trình đi đến hôn nhân với Hà Tiệp, Trương Hinh Dư cho biết mối quan hệ của họ ban đầu vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình nhà chồng.

Nữ diễn viên kể lại rằng ngay trong lần đầu gặp mặt, bố của Hà Tiệp đã không đồng ý cho con trai yêu một người hoạt động trong showbiz. Ông thậm chí nói rõ quan điểm rằng mình không muốn con trai kết hôn với một nữ nghệ sĩ. "Ngày tôi ra mắt gia đình Hà Tiệp, bố chồng đã nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi lạnh lùng tuyên bố: Có chết cũng không đồng ý để con trai kết hôn với nghệ sĩ trong showbiz. Hai đứa chia tay đi", Trương Hinh Dư chia sẻ.

Trước sự phản đối ấy, minh tinh Võ Mị Nương Truyền Kỳ không lựa chọn từ bỏ. Cô quyết định đối diện trực tiếp và kiên định bảo vệ tình cảm của mình. Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ với gia đình bạn trai rằng cô sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để ở bên Hà Tiệp và mong nhận được sự tin tưởng cũng như cơ hội để chứng minh tình cảm chân thành của mình. "Cháu sẽ từ bỏ tất cả để ở bên Hà Tiệp. Hãy tin và cho cháu cơ hội. Tôi đã nhìn thẳng với mắt bố chồng và nói như vậy" , Trương Hinh Dư kể lại việc thuyết phục nhà chồng cho cô được ở bên Hà Tiệp.

Sự thẳng thắn và thái độ nghiêm túc của Trương Hinh Dư dần khiến bố Hà Tiệp thay đổi cách nhìn về cô. Sau một thời gian quan sát, ông cũng dần chấp nhận mối quan hệ này và đồng ý để hai người tiến tới hôn nhân.

Mối quan hệ của Hà Tiệp và Trương Hinh Dư từng bị gia đình quân nhân này phản đối gay gắt. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, gia đình Hà Tiệp có truyền thông 3 đời làm quân nhân. Hà Tiệp sĩ quan đặc công chống khủng bố. Năm 2013, Hà Tiệp từng đại diện quân đoàn tham gia thao lược và hoàn thành mọi nhiệm vụ với thành tích xuất sắc. Anh còn cùng đồng đội không màng nguy hiểm tính mạng triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy.

Không chỉ tài giỏi, là người đàn ông có trách nhiệm, Hà Tiệp còn sở hữu ngoại hình điển trai đậm chất nam thần, rắn rỏi không kém các tài tử trong giới giải trí. Do đó, Trương Hinh Dư từng bị công chúng chê bai là không xứng với ông xã từ gia thế vì có quá khứ quá tai tiếng. Một thời cô bị xem là "gái hư" của giới giải trí Hoa ngữ khi vướng scandal "ăn chơi", chụp ảnh gợi cảm gây tranh cãi và có nhiều mối tình ồn ào với các tài tử Cbiz như Ngô Trác Hy hay Lý Thần. Dù vậy, Hà Tiệp không màng đến quá khứ thị phi của Trương Hinh Dư, chấp nhận và chọn gắn bó trọn đời để bảo vệ cô.

Không chỉ mang vẻ đẹp nam thần, Hà Tiệp còn là sĩ quan đặc công chống khủng bố đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công việc. Ảnh: Sina.



Hà Tiệp không màng đến quá khứ ồn ào của Trương Hinh Dư. Ảnh: Xiaohongshu.

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư tổ chức hôn lễ với Hà Tiệp tại khách sạn 5 sao ở Thượng Hải (Trung Quốc). Nữ diễn viên không mời bạn bè trong showbiz vì muốn ngày trọng đại diễn ra riêng tư, kín đáo. Trong hôn lễ cổ tích, nàng "Lý Mạc Sầu" nghẹn ngào chia sẻ: "Em vẫn luôn tưởng tượng chân mệnh thiên tử của em sẽ như thế nào. Đúng thật kỳ lạ, khoảnh khắc em gặp được anh, em đã biết rằng anh chính là người mà em luôn chờ đợi. Em biết rằng lúc chúng ta hẹn hò, mỗi người đều phải chịu đựng những áp lực không giống nhau. Nhưng từ bây giờ, em có thể kiêu ngạo nói với thế giới rằng, chân mệnh thiên tử của em là anh hùng đúng nghĩa, và đó là anh Hà Tiệp".

Đáp lại, Hà Tiệp cũng có những lời đậm chất ngôn tình gửi đến bà xã minh tinh: "Ở bên em, tất cả những thứ khác trở nên tầm thường vô vị. Cả đời này anh đã có 1 quyết định đúng đắn nhất, đó chính là lấy em làm vợ, Trương Hinh Dư".

Chùm ảnh đẹp, lãng mạn trong đám cưới của mỹ nhân Cbiz và ông xã quân nhân. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân bình lặng, ngọt ngào và thay đổi cả phần đời còn lại Trương Hinh Dư

Kể từ khi lên xe hoa với ông xã quân nhân Hà Tiệp, Trương Hinh Dư khiến khán giả đồng loạt… quay xe. Không còn hình ảnh “bom sex” thị phi ngày nào, Trương Hinh Dư của hiện tại ghi điểm bằng sự dịu dàng, kín tiếng và đời sống hôn nhân giản dị nhưng ấm áp.

Theo mỹ nhân Cbiz, kết hôn với 1 quân nhân, đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận gánh vác, hy sinh và thấu hiểu cho tính chất công việc xa nhà đằng đẵng và có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào của ông xã. Do Hà Tiệp thường xuyên đi công tác, Trương Hinh Dư luôn phải ở nhà 1 mình, thậm chí lúc mang thai cũng chẳng có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, cô không giận hờn, trách cứ ông xã, ngược lại còn sùng bái, kính trọng nghề nghiệp của chồng.

Cưới quân nhân, Trương Hinh Dư chấp nhận thường xuyên sống trong cảnh xa chồng, phải tự làm mọi thứ. Ảnh: Sina.

Đầu năm 2019, cặp đôi đón con đầu lòng. Sau khi lên chức mẹ, Trương Hinh Dư tạm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình. Nàng "Lý Mạc Sầu" và chồng mua nhà có khu vườn rộng 1.000 m2 nằm ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi chuyển đến đây sinh sống. Cuộc sống làm vợ quân nhân của Trương Hinh Dư từng gây ngỡ ngàng vì quá "chill" và thơ mộng.

Trong lúc chồng vắng nhà, nữ diễn viên học nấu ăn, trồng hoa, trồng rau củ, nuôi heo và chuẩn bị những điều bất ngờ nhỏ cho chồng mỗi lần Hà Tiệp trở về. Cuộc hôn nhân này đã giúp cô dần xóa nhòa hình ảnh tai tiếng trong quá khứ. Trên tạp chí Elle, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Tôi của ngày xưa thích tiệc tùng, còn bây giờ thế giới của tôi chỉ xoay quanh chồng và con gái". Không chỉ vậy. Trương Hinh Dư cũng thay đổi phong cách, lột xác hình ảnh ngoạn mục. Không còn những bộ cánh sexy, người đẹp 8X giờ đây chỉ xuất hiện với trang phục kín đáo, thanh lịch và sang trọng để giữ gìn hình ảnh, tránh ông xã gặp điều tiếng không hay.

Sau khi cưới chồng quân nhân, Trương Hinh Dư ở nhà trồng hoa, trồng rau và làm bà nội trợ. Ảnh: Sina.

Từ năm 2020, Trương Hinh Dư được ông xã tạo điều kiện cho trở lại showbiz hoạt động nghệ thuật. Kết hôn đã nhiều năm, cặp đôi vẫn ngọt ngào, sự gắn bó chân thành như phim ngôn tình giữa đời thực, khiến bao người ngưỡng mộ. Trương Hinh Dư nhiều lần kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu thương chiều chuộng trên show truyền hình.

Đến nay, chuyện tình như ngôn tình đời thực của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp vẫn luôn được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Sina.

