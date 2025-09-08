Mirae Asset: VN-Index có thể lên 1.800 điểm trong tháng 9, các đợt rung lắc với biên độ lớn tiếp tục duy trì

Trong báo cáo chiến lược mới cập nhật, Chứng khoán Mirae Asset cho biết bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole đã phát đi nhiều tín hiệu về khả năng hạ lãi suất trong kỳ. Tuy nhiên, việc lạm phát dần tăng tốc trở lại ở những tháng vừa qua tại Mỹ dẫn đến một bài toán tiến thoái lưỡng nan đối với Fed khi dù có hạ lãi suất, dư địa hạ lãi suất vẫn sẽ không quá lớn trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực tỷ giá tại Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì trong các tháng còn lại của năm 2025 và duy trì xuyên suốt trong năm 2026.

Tuy nhiên, Mirae Asset cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ không lựa chọn các biện pháp quyết liệt, thay vào đó sẽ đón chờ nguồn ngoại tệ thông qua kiều hối, dòng vốn FDI, thặng dư từ hoạt động xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư theo triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán kết hợp với việc cầm chừng bằng cách thiết lập vùng nền lãi suất thông qua hoạt động thị trường mở, điều tiết thanh khoản nhằm tác động đến lãi suất liên ngân hàng để giảm bớt áp lực tỷ giá.

VN-Index ﻿hướng tới 1.800 - 2.000 điểm﻿

Với thị trường chứng khoán, Mirae Asset cho rằng TTCK Việt Nam đã bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với đặc trưng là các phiên biến động với biên độ lên đến gần 100 điểm.

Trong đó, vai trò của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước ngày càng trở nên hiện hữu khi tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này đã tăng từ mức 6-10% ở giai đoạn 2023 – 2024 lên đến 40-50% ở bốn tháng gần nhất. Chính sự tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp mức thanh khoản bình quân mỗi phiên tăng lên 46,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 8.

Theo Mirae Asset, các đợt rung lắc với biên độ lớn dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 9 khi nhà đầu tư chờ đợi việc hiện thực hóa các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua. Tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới.

Trên thực tế, cả hai câu chuyện trên đều không mới trong khi bất kỳ sự biến thiên về mặt thông tin đều sẽ là dấu hiệu để nhà đầu tư chốt lời nhằm bảo toàn thành quả đã tích lũy ở những tháng gần nhất. Đối với triển vọng nâng hạng thị trường, Mirae Asset cho rằng dòng vốn ngoại theo sau quyết định nâng hạng vẫn là yếu tố mang tính dài hạn do bản chất quy mô nguồn vốn lớn sẽ yêu cầu lộ trình giải ngân phù hợp trong khi diễn biến mua bán của các nhà đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại vẫn còn tương đối thận trọng trong hoạt động giải ngân trước thềm nâng hạng.

Trong khi đó, đội ngũ phân tích cũng không quá lạc quan về quyết định hạ lãi suất của Fed ở thời điểm hiện tại khi tác động của thương chiến trên diện rộng sẽ tiếp tục tác động vào lạm phát trong thời gian tới – điều này sẽ tiếp tục làm hạn chế dư địa hạ lãi suất của Fed trong năm 2026 và áp lực tỷ giá đối với Việt Nam sẽ vẫn còn hiện hữu.

Cho tháng 9, Mirae Asset duy trì sự thận trọng nhất định với những đợt rung lắc dự kiến sẽ duy, với kịch bản cơ sở là VN-Index tìm thấy hỗ trợ tại 1.650 điểm trước khi tiếp tục đà tăng lên 1.800 điểm. Kịch bản kém khả quan hơn sẽ là mức hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm, khi thị trường tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trước các biến động ngoại tác.

Trong khi đó, triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực, với tiềm năng tăng trưởng hướng đến vùng 1.800-2.000 điểm.