Mitsubishi lần đầu làm dã ngoại quy mô lớn cho khách Việt: Concept từ Nhật, miễn phí có điều kiện

Mitsubishi Motors Việt Nam lần đầu giới thiệu chương trình Star Camp tại thị trường trong nước, hướng tới cộng đồng người dùng xe của hãng. Đây là hoạt động kết hợp hành trình lái xe và cắm trại ngoài trời, dự kiến tổ chức trong hai ngày 28–29/3/2026 tại khu cắm trại Tropical Eglamping (La Ngà, Đồng Nai).

Star Camp là chương trình dã ngoại dành cho cộng đồng chủ xe Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ Mitsubishi Motors Việt Nam, Star Camp là sự kiện dã ngoại đã được tổ chức tại một số thị trường trước đây. Tại Việt Nam, chương trình được thiết kế theo hình thức hành trình di chuyển bằng ô tô đến địa điểm cắm trại, kết hợp các hoạt động ngoài trời dành cho các gia đình sở hữu xe Mitsubishi.

Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia sẽ di chuyển theo nhóm đến điểm tổ chức, sau đó tham gia các hoạt động cắm trại, giao lưu và sinh hoạt ngoài trời. Hình thức sự kiện này tương tự các chương trình caravan hoặc offline dành cho cộng đồng người dùng xe, vốn ngày càng phổ biến trong những năm gần đây khi nhu cầu du lịch tự lái và cắm trại tăng lên.

Sự kiện kết hợp hành trình lái xe và hoạt động cắm trại ngoài trời. Ảnh: Đại lý

Star Camp được tổ chức với số lượng người tham gia giới hạn. Theo thông tin công bố, chương trình mở đăng ký từ đầu tháng 2 và dự kiến đóng đăng ký vào ngày 8/3/2026 hoặc khi đã đủ số lượng.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi hiện là một trong những thương hiệu có doanh số ổn định trong nhiều năm gần đây. Năm 2025, hãng bán ra khoảng 44.107 xe, tăng khoảng 7% so với năm trước và tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 5 thương hiệu có doanh số lớn trên thị trường ô tô trong nước.

Đóng góp lớn vào kết quả này là hai mẫu xe chủ lực gồm Xpander và Xforce. Trong đó, Xpander tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” doanh số của Mitsubishi, dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam trong 7 năm liên tiếp và nhiều lần nằm trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường. Riêng trong năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số gần 19.891 chiếc.

Mitsubishi hiện có hai mẫu xe chủ lực tại Việt Nam là Xpander và Xforce. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Xforce nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy thứ hai của hãng. Năm 2025, mẫu xe này đạt hơn 15.254 xe bán ra và nhiều thời điểm đứng đầu phân khúc SUV hạng B, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chạy theo tháng.

Nhờ hai dòng xe này, Mitsubishi duy trì mức tăng trưởng ổn định tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động cộng đồng dành cho người dùng xe trong nước.