Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!

18-09-2025 - 17:55 PM | Lifestyle

Ở tuổi 44 và đã là mẹ hai con, Jeon Ji-hyun vẫn khiến cả châu Á trầm trồ với màn tái xuất rực rỡ, nhan sắc lẫn vóc dáng “không tuổi” nhờ bí quyết giữ dáng đầy kỷ luật.

Nữ minh tinh Jeon Ji Hyun vừa có màn comeback bùng nổ với bộ phim Tempest đang hot rần rần khắp cõi mạng. Trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng, "mợ chảnh" khiến khán giả không ngớt lời khen vì visual đỉnh cao và khí chất đầy quyền lực. Ở tuổi U45, Jeon Ji Hyun vẫn giữ trọn thần thái sang chảnh cùng nhan sắc không tì vết, khiến netizen tò mò: bí quyết nào giúp cô duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ?

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 1.

Ở tuổi 44, là mẹ của hai con, Jeon Ji-hyun (hay còn được gọi thân mật là "mợ chảnh") vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Vóc dáng mảnh mai, làn da căng mịn, thần thái sang chảnh "không tuổi" giúp cô giữ vững ngôi vị nữ thần Hallyu suốt hơn 20 năm. Bí quyết của Jeon Ji-hyun không phải ở những phương pháp quá phức tạp, mà nằm ở sự kỷ luật trong thể thao, ăn uống và lối sống hàng ngày.

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 2.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 3.

Jeon Ji Hyun trẻ đẹp tuổi 44, vòng eo thon thả thu hút mọi ánh nhìn

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 4.

Visual không tuổi, khí chất quyền lực giúp Jeon Ji Hyun nổi đình đám dù mới xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ

Nữ diễn viên thường bắt đầu ngày mới từ 6-7 giờ sáng bằng việc tập luyện. Thay vì ngủ nướng, Ji-hyun chọn chạy bộ, aerobic rồi tiếp tục với Pilates. Với cô, thể thao không phải là nhiệm vụ bắt buộc, mà là một phần không thể thiếu như hơi thở. Nhờ sự đều đặn ấy, cơ thể Ji-hyun luôn săn chắc, dẻo dai nhưng vẫn mềm mại nữ tính, không thô cứng.

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 5.

Jeon Ji Hyun tập yoga cũng khiến dân tình khó rời mắt vì visual và vóc dáng đẹp vô đối

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 6.

Không chỉ tập luyện, Jeon Ji-hyun còn nổi tiếng với cách ăn uống khoa học. Sau khi sinh con, cô từng giảm tới 10kg chỉ trong 2 tháng nhờ thay một bữa chính bằng "shake ức gà" - hỗn hợp ức gà luộc, ngũ cốc và trái cây. Hai bữa còn lại, cô kiểm soát lượng calo ở mức hợp lý, khoảng 400-450 calo mỗi bữa, đủ năng lượng mà không lo dư thừa. Đặc biệt, Jeon Ji-hyun còn có mẹo nhỏ là ăn chậm, thậm chí dùng tay không thuận khi ăn để hạn chế việc nạp quá nhiều thực phẩm một lúc.

Điều khiến nhiều người nể phục là sự kiên trì của cô. Dù bận rộn công việc hay trong thời gian nghỉ đóng phim, "mợ chảnh" không bao giờ bỏ hẳn việc vận động. Với cô, tập thể thao đều đặn không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn là cách giữ tinh thần tươi trẻ, lạc quan.

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 7.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 8.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 9.

Vóc dáng cuốn hút của "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ở tuổi ngoài 40

Kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, nữ diễn viên cũng rất chú trọng việc chăm sóc da: dưỡng ẩm, chống nắng và massage da mặt nhẹ nhàng. Chính sự cộng hưởng giữa thể thao - dinh dưỡng - skincare đã tạo nên một Jeon Ji-hyun không tuổi, xứng danh "tượng đài nhan sắc" của Hàn Quốc.

Nhìn vào bí quyết của "mợ chảnh", khán giả nhận ra rằng không có phép màu nào trong việc giữ dáng và nhan sắc. Tất cả đều đến từ sự kỷ luật, thói quen lành mạnh và tinh thần bền bỉ - điều làm nên sức hút bất biến của Jeon Ji-hyun suốt hơn hai thập kỷ.

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 10.

Vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn của nữ minh tinh

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 11.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 12.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 13.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 14.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 15.
"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun U45 trẻ đẹp vô đối, vòng eo con kiến săn chắc thấy mê nhờ chăm tập môn này!- Ảnh 16.

Visual đỉnh cao của Jeon Ji Hyun - một trong những tượng đài nhan sắc xứ Hàn

Người phụ nữ có vòng eo 51 cm nhỏ nhất thế giới tiết lộ bí quyết siết dáng

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
vòng eo con kiến

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa"

Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" Nổi bật

Tạp chí Mỹ ca ngợi ngôi làng nhỏ nép mình giữa rừng dừa của Đà Nẵng đẹp top 20 thế giới, "cảnh sắc thở ra một nhịp an yên"

Tạp chí Mỹ ca ngợi ngôi làng nhỏ nép mình giữa rừng dừa của Đà Nẵng đẹp top 20 thế giới, "cảnh sắc thở ra một nhịp an yên" Nổi bật

Kiếm tiền quá khó nên phải tự cứu lấy chính mình: Định nghĩa “ngầu đét” thay đổi từ đồ hiệu thành đồ cũ, sống sang thành sống sót

Kiếm tiền quá khó nên phải tự cứu lấy chính mình: Định nghĩa “ngầu đét” thay đổi từ đồ hiệu thành đồ cũ, sống sang thành sống sót

17:08 , 18/09/2025
Từ tháng 9 này, nhiều người có thêm “vũ khí quyến rũ” từ Hermès: Hé lộ một “ẩn dụ có thể chạm vào”

Từ tháng 9 này, nhiều người có thêm “vũ khí quyến rũ” từ Hermès: Hé lộ một “ẩn dụ có thể chạm vào”

16:52 , 18/09/2025
Starbucks lại gây sốt với chi nhánh mới nằm giữa núi non, khung cảnh khiến dân tình trầm trồ: "Trông Nhật Bản quá"!

Starbucks lại gây sốt với chi nhánh mới nằm giữa núi non, khung cảnh khiến dân tình trầm trồ: "Trông Nhật Bản quá"!

16:35 , 18/09/2025
Chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân chuẩn bị cưới là ai?

Chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân chuẩn bị cưới là ai?

16:34 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên