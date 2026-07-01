Mở hàng chục thẻ ngân hàng được trả 6 triệu/tháng, Lê Thanh Phú SN 2002 bị bắt

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng lao động sang nước ngoài làm việc với những lời quảng cáo hấp dẫn như: "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập vài chục triệu đồng/tháng", "bao ăn ở, không cần kinh nghiệm", "xuất cảnh nhanh"...

Bên cạnh những trường hợp bị lừa đảo, thực tế cũng có nhiều người biết rõ công việc mình sẽ làm là vi phạm pháp luật nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi, mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Các đường dây tội phạm thường tuyển người sang nước ngoài để thực hiện các công việc như mở và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc, vận hành website cá cược hoặc hỗ trợ các hoạt động của đường dây đánh bạc trên không gian mạng. Những người tham gia đều được trả mức lương cao hơn nhiều so với lao động phổ thông nên bất chấp hậu quả pháp lý.

Điển hình, Lê Thanh Phú (sinh năm 2002, trú tại khu phố Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh), sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội và được một người tư vấn giới thiệu đến Công ty ASM tại Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã được hướng dẫn thực hiện các thủ tục để sang Lào làm việc với mức thu nhập hấp dẫn. Trong quá trình làm việc, mặc dù biết rõ công việc của mình là phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc trên không gian mạng và là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì mức thu nhập cao nên Phú vẫn đồng ý tham gia.

Đối tượng Phú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện Lê Thanh Phú đã trở về Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập Lê Thanh Phú đến trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Phú khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký mở và sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc; mỗi tài khoản Phú được trả 6 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, Phú có nhiệm vụ nhận tiền, chuyển tiền và thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo sự phân công của các đối tượng điều hành.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phú về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.