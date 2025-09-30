Mô hình AI chấm điểm tín dụng do kỹ sư Việt phát triển, cho phép duyệt vay chỉ trong 3 phút vừa được vinh danh

MoMo cũng là doanh nghiệp duy nhất được vinh danh trong cả hai hạng mục Doanh nghiệp AI Xuất sắc và Giải pháp AI Xuất sắc.

MoMo nổi bật tại sân chơi AI lớn nhất Việt Nam

Giải thưởng Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - AI Awards là giải thưởng thường niên, vinh danh những sản phẩm và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất. Năm nay, chương trình mở rộng với bốn hạng mục: Giải pháp AI, Thiết bị AI, Tài năng AI và Doanh nghiệp AI, quy tụ hàng trăm hồ sơ dự thi từ các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trên cả nước.

Trong đó, ở hạng mục Giải pháp AI xuất sắc - có tính cạnh tranh cao nhất, mô hình Ứng dụng AI chấm điểm tín dụng (AI Credit Scoring) của MoMo đã vượt qua hơn 70 sản phẩm để lọt vào Top 3 chung cuộc.

Điểm nổi bật của mô hình AI Credit Scoring do MoMo phát triển là khả năng ứng dụng các thuật toán machine learning kết hợp phân tích big data để chấm điểm tín dụng toàn diện và phi định kiến. Hệ thống tận dụng nguồn dữ liệu thay thế như lịch sử thanh toán hóa đơn, hành vi tiêu dùng, thông tin xác thực... thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay giấy tờ chứng minh thu nhập. Nhờ đó, hàng triệu người lần đầu tiên có thể tiếp cận khoản vay chính thống từ ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín, với quy trình xét duyệt và giải ngân chỉ trong vài phút ngay trên nền tảng MoMo.

Theo hội đồng chuyên môn, giải pháp này tạo ra tác động xã hội rõ rệt khi hỗ trợ nhóm chưa từng có lịch sử tín dụng như lao động tự do, tiểu thương, nông dân, sinh viên… dễ dàng tiếp cận vốn hợp pháp, qua đó hạn chế tín dụng đen vốn phổ biến tại nhiều địa phương. Việc thanh toán dư nợ đúng hạn sẽ giúp người dùng hình thành một lịch sử tín dụng số, trở thành nền tảng đáng tin cậy để mở rộng cơ hội sử dụng thêm các dịch vụ tài chính khác trong tương lai. Thành công của mô hình đồng thời cho thấy tiềm năng ứng dụng AI trong tài chính số vẫn còn rất lớn, đặc biệt với nhóm khách hàng chưa được phục vụ bởi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Bên cạnh đó, ở hạng mục Doanh nghiệp AI, MoMo cũng được chọn vào Top 3 từ hơn 30 hồ sơ dự tranh. Đơn vị được ghi nhận nhờ chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện dựa trên nền tảng AI "made in Vietnam". Ứng dụng hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng và hàng trăm nghìn đối tác.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tiến sĩ Tăng Thị Hà Yên - Giám đốc Khoa học Dữ liệu Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ: “Hai hạng mục vinh danh không chỉ ghi nhận nỗ lực kiên định của MoMo trong việc phát triển AI trở thành trợ thủ đắc lực của người dùng, mà còn phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng công nghệ này là chìa khóa mở ra cơ hội tài chính công bằng và bền vững cho hàng triệu người Việt.”

Công nghệ AI – DNA của hệ sinh thái tài chính số MoMo

Là Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam, MoMo phát triển dựa trên nền tảng AI toàn diện – khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ tự chủ để tối ưu sản phẩm, kinh doanh, và vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm tích cực cho người dùng và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho hàng chục triệu người Việt. AI được tích hợp sâu xuyên suốt sản phẩm và toàn bộ hành trình của người dùng tạo nên trải nghiệm liền mạch. Trong đó: trung bình, mỗi giao dịch trên MoMo có 6–7 mô hình AI tham gia, từ chống gian lận, gợi ý dịch vụ đến phân tích thói quen tiêu dùng và quản lý tài chính cá nhân. Hệ thống AI bảo mật nhiều lớp cũng liên tục được nâng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS 4.0, ISO 27001 và ISO 27701.

Đáng chú ý, toàn bộ nền tảng này được phát triển 100% bởi đội ngũ 200 kỹ sư AI người Việt, khẳng định năng lực lõi công nghệ của người Việt phục vụ người Việt.

Từ một ứng dụng thanh toán, MoMo đã trở thành nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 30 triệu người dùng và hàng trăm nghìn đối tác. Cú đúp giải thưởng AI Awards 2025 là minh chứng rõ ràng cho hành trình đó, cũng như vai trò tiên phong của MoMo trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.