Mờ mắt vì lợi nhuận, người phụ nữ mất trắng 4 tỷ khi tham gia "quỹ đầu tư dầu thô"

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo đó, từ tháng 8/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “Quỹ đầu tư MBK”.

Nạn nhân cho biết được tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lý dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, nhiều nạn nhân đã tham gia quỹ đầu tư này.

Chị H. - một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này cho biết, sau khi nghe tư vấn chị đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong 4 ngày, chị H. thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H. được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra thì không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút tiến ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 4 tỷ của chị H.

Tương tự như trường hợp của chị H, anh M. cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu vì tò mò. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư.



Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Cách đây 1 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị N. (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế.

Trong đơn tố cáo chị N. cho biết đã được Đặng Thị Dung hướng dẫn tham gia theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng thì sau 1 tháng sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lãi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, thì tiền lãi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mã.

Quá trình tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia thì sẽ được nâng VIP và được Công ty trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty. Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày).

Việc quản lý các khoản đầu tư vào được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping thì sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.

Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lãi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền thì Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư... chị N. đã đồng ý tham gia.

Chị N. đã 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đã nhận được một số tiền lãi hàng ngày của một số gói đầu tư.

Tuy nhiên đến ngày 13/7/2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đã tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra thì thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của mình không được cộng tiền như các lần trước đã nhận lãi.

Thực chất những hình thức đầu tư tài chính như trên đều là 1 hình thức của đa cấp biến tướng. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản quản trị trang, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép.