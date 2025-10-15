Mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Italy và Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco della Seta - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao hoạt động sôi động, toàn diện của Đại sứ quán Italy tại Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, đặc biệt tại các địa phương ven biển như Vũng Tàu.

Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng với chiến lược phục hồi và phát triển đội tàu biển, Việt Nam đang hướng tới những sản phẩm tàu biển hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá các sản phẩm tàu công nghệ cao của Tập đoàn Fincatieri không chỉ phù hợp với thị trường Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án của Fincatieri cũng như các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn gắn bó, phát triển ngành đóng tàu công nghệ cao, xanh, sạch, bền vững tại Việt Nam một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ các dự án hợp tác đóng tàu công nghệ cao - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Italy và đại diện Tập đoàn Fincantieri cho biết, doanh nghiệp có 20.000 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, thiết kế, sửa chữa...

Tại Việt Nam, Fincantieri đang vận hành Nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu chuyên thiết kế, đóng các loại tàu chuyên dụng, xa bờ.

Fincantieri mong muốn tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để đóng tàu phục vụ các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng điện gió ngoài khơi, lắp đặt cáp ngầm xuyên ASEAN và tàu chuyên dụng cho ngành dầu khí...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ các dự án hợp tác đóng tàu công nghệ cao; đồng thời lưu ý các vấn đề về quy hoạch địa phương, bảo vệ môi trường và lựa chọn vị trí phù hợp, nhằm vừa phát triển ngành công nghiệp đóng vừa duy trì định hướng du lịch xanh, sạch tại Vũng Tàu.

Đại sứ Marco della Seta thay mặt Tập đoàn Fincantieri trao tặng một khoản hỗ trợ gửi tới người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ vừa qua - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Qua đó mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp Italy và Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

* Nhân dịp này, Đại sứ Marco della Seta thay mặt Tập đoàn Fincantieri trao tặng một khoản hỗ trợ, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi tới người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ vừa qua.