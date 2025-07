Mới 6 tháng đã thu vượt dự toán, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sau sáp nhập sẽ vào câu lạc bộ thu ngân sách 100.000 tỷ đồng?

Tại cuộc họp họp UBND tỉnh Hưng Yên sáng ngày 2/7, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2025 của tỉnh.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, tình hình kinh tế - xã hội hai tỉnh trước khi hợp nhất đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của tỉnh Hưng Yên trước khi hợp nhất tăng 9%. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,67%; thương mại và dịch vụ tăng 6,61%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.200 triệu USD, tăng 29,23%; nhập khẩu 3.556 triệu USD, tăng 19,13% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 37.782 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với tổng vốn đầu tư, cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong kỳ 103.312 tỷ đồng và 593,8 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 29/6/2025 đạt 44.963 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán giao cả năm.

Đối với tỉnh Thái Bình, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước đạt 36.154 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 105.954 tỷ đồng, tăng 14,01% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp tăng 22,28%, nông nghiệp tăng 2,27%, xây dựng tăng 6,88%, dịch vụ tăng 9,62%. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 28.928 tỷ đồng, đạt 127% dự toán, tăng 113,6% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất từ trước đến nay.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, 2 địa phương trước sáp nhập đã có tổng thu ngân sách gần 74.000 tỷ đồng. Như vậy, tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập khả năng cao sẽ vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất mới đi vào hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm cho yêu cầu phát triển là rất nặng nề.

Vì thế, toàn tỉnh phải hướng đến và thống nhất quan điểm một quê hương, chung mục tiêu và cùng hành động để xây dựng tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất phát triển bứt phá; xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, thông suốt, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời hướng đến mục tiêu đời sống của Nhân dân khá giả, thịnh vượng, hạnh phúc.

Sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới trở thành tỉnh có diện tích nhỏ nhất, với diện tích khoảng 2.514 km², dù dân số lên tới hơn 3,5 triệu người.