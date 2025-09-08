Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới nhất: Đề xuất rút gọn biểu thuế TNCN xuống 5 bậc, nâng ngưỡng áp thuế 35% lên trên 100 triệu đồng/tháng

08-09-2025 - 08:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính vừa trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với điểm nhấn là rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nâng ngưỡng áp thuế suất cao nhất 35% từ mức trên 80 triệu đồng/tháng lên trên 100 triệu đồng/tháng.

Mới nhất: Đề xuất rút gọn biểu thuế TNCN xuống 5 bậc, nâng ngưỡng áp thuế 35% lên trên 100 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Thuế TNCN, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có 7 bậc, với mức thuế suất từ 5% đến 35%. Trong đó, mức thuế suất cao nhất 35% đang áp cho phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cách chia nhiều bậc với khoảng cách hẹp được cho là gây ra tình trạng "nhảy bậc", khiến số thuế phải nộp tăng mạnh khi quyết toán cuối năm, dù mức tăng thực tế không lớn.

Để khắc phục, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án tinh gọn. 

Phương án 1 rút còn 5 bậc, giữ nguyên ngưỡng áp thuế 35% trên 80 triệu đồng/tháng. 

Phương án 2 cũng rút xuống 5 bậc nhưng nâng ngưỡng lên 100 triệu đồng/tháng, và đây là phương án được cơ quan soạn thảo ưu tiên. 

Theo đó, biểu thuế phương án 2 gồm: bậc 1 (5% cho thu nhập tính thuế 0–10 triệu đồng/tháng), bậc 2 (15% cho 10–30 triệu), bậc 3 (25% cho 30–60 triệu), bậc 4 (30% cho 60–100 triệu), và bậc 5 (35% cho trên 100 triệu).

Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc điều chỉnh thuế suất theo 2 phương án nêu trên, đồng thời với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm các khoản giảm trừ khác (y tế, giáo dục...) thì mức điều tiết thuế đã giảm, hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt với cá nhân có thu nhập ở mức trung bình, thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế TNCN. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn thì mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.

Ví dụ: cá nhân có một người phụ thuộc, có thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng/tháng, hiện hành nộp thuế TNCN 125 nghìn đồng/tháng, khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án 2 sẽ không phải nộp thuế. Nếu thu nhập 25 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 448 nghìn đồng/tháng hiện hành, giảm xuống còn 34 nghìn đồng/tháng (giảm khoảng 92%); nếu thu nhập 30 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 968 nghìn đồng/tháng hiện hành, giảm xuống còn 258 nghìn đồng/tháng (giảm khoảng 73%)...

Liên quan tới đề xuất hạ trần thuế suất từ 35% xuống 30% hoặc 25%, Bộ Tài chính cho rằng nhiều nước trong khu vực vẫn giữ mức 35% như Thái Lan, Indonesia, Philippines; trong khi một số quốc gia châu Á áp mức còn cao hơn, từ 40% đến 45% như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Dù vậy, một số chuyên gia đánh giá mức thuế 35% vẫn cao so với điều kiện thu nhập tại Việt Nam. Có ý kiến kiến nghị nên nâng ngưỡng áp dụng lên 120–150 triệu đồng/tháng, hoặc giảm trần xuống thấp hơn để tạo công bằng, đồng thời khuyến khích lao động chất lượng cao. Một số đề xuất khác nhấn mạnh việc gắn biểu thuế với chỉ số CPI, GDP và thu nhập bình quân để bảo đảm linh hoạt trước biến động kinh tế.

Dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ. Sau khi tiếp thu góp ý, dự thảo sẽ được chỉnh lý và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sát vách Hà Nội sẽ có siêu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế

Sát vách Hà Nội sẽ có siêu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế Nổi bật

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước Nổi bật

Bộ Tài chính: Giảm trừ gia cảnh không phân biệt thu nhập, nơi sống

Bộ Tài chính: Giảm trừ gia cảnh không phân biệt thu nhập, nơi sống

08:23 , 08/09/2025
Khát vọng phía sau khoản đầu tư mới 6.000 tỷ đồng của Nutifood: xây dựng thương hiệu sữa tươi Gia Lai, tạo dấu ấn trên "bản đồ" thế giới

Khát vọng phía sau khoản đầu tư mới 6.000 tỷ đồng của Nutifood: xây dựng thương hiệu sữa tươi Gia Lai, tạo dấu ấn trên "bản đồ" thế giới

08:00 , 08/09/2025
AI có thể mở ra chuỗi giá trị bền vững cho ngành sản xuất Việt Nam

AI có thể mở ra chuỗi giá trị bền vững cho ngành sản xuất Việt Nam

07:50 , 08/09/2025
Khẩn trương chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Khẩn trương chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

07:12 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên