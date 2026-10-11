Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Loạt phối cảnh mới nhất hé lộ diện mạo một số hạng mục tại siêu tổ hợp thể thao quốc tế Hùng Vương quy mô 400ha, do Vingroup đầu tư, với nhiều công trình phục vụ các hoạt động thể thao quy mô lớn.
Theo Lệ Chi
Việt Nam hàng ngày
Theo Việt Nam hàng ngày
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