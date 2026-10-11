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Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

| | Doanh nghiệp

Loạt phối cảnh mới nhất hé lộ diện mạo một số hạng mục tại siêu tổ hợp thể thao quốc tế Hùng Vương quy mô 400ha, do Vingroup đầu tư, với nhiều công trình phục vụ các hoạt động thể thao quy mô lớn.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Phối cảnh Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương quy mô 400ha (Hùng Vương International Sports Complex) nằm trong siêu đô thị Vinhomes Global Sportia Hanoi, phía Nam Hà Nội, được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 2.

Điểm nhấn của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng. Công trình có diện tích khoảng 73ha, sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động. Theo kế hoạch, sân vận động này dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 3.

Một trong những cấu phần đáng chú ý khác của Hùng Vương Sports Complex là hệ thống công viên thể thao vợt với tổng diện tích hơn 40ha.Theo quy hoạch được giới thiệu, khu này có khoảng 300 sân, bao gồm tennis, pickleball và padel.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 4.

Phối cảnh sân tennis.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 5.

Một trong những sân tennis được hé lộ trong phối cảnh siêu tổ hợp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 6.

Không gian thể thao của khu liên hợp không chỉ giới hạn ở các công trình thi đấu. Dự án còn được giới thiệu với quần thể 4 sân golf 18 hố, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế. Xung quanh khu liên hợp là hệ sinh thái tiện ích đô thị gồm khách sạn, lưu trú, mua sắm, giải trí, văn hóa và y tế. Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027.


Theo Lệ Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
vinhomes

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