Mới nhất: Hé lộ phối cảnh loạt công trình tại siêu tổ hợp thể thao 400ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Không gian thể thao của khu liên hợp không chỉ giới hạn ở các công trình thi đấu. Dự án còn được giới thiệu với quần thể 4 sân golf 18 hố, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế. Xung quanh khu liên hợp là hệ sinh thái tiện ích đô thị gồm khách sạn, lưu trú, mua sắm, giải trí, văn hóa và y tế. Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027.