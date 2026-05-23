Mới nhất: Từ 1/9, người học ngành này được hưởng học bổng tới 8,4 triệu đồng/tháng, tối đa 10 tháng/năm

Theo Phương Anh | 23-05-2026 - 19:27 PM | Sống

Phụ huynh chú ý, học một số ngành này con em của chúng ta sắp được nhận học bổng từ ngân sách Nhà nước.

Một chính sách học bổng mới dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược vừa được Chính phủ ban hành đang thu hút sự chú ý, khi mức hỗ trợ cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng cho một số nhóm đối tượng, với thời điểm bắt đầu cấp học bổng được tính từ ngày 1/9/2026.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP vừa được ban hành theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là chính sách nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào khoa học, công nghệ và các ngành công nghiệp nền tảng.

Đối tượng được hưởng chính sách không chỉ là sinh viên đại học mà còn bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

Danh mục ngành được hưởng học bổng trải rộng ở nhiều lĩnh vực đang được đánh giá là “xương sống” cho phát triển công nghệ và công nghiệp trong tương lai, như: Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lý kỹ thuật, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật mỏ, xây dựng, cùng nhiều ngành khoa học - kỹ thuật khác.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn - lĩnh vực đang được xem là một trong những “cuộc đua công nghệ” toàn cầu, cũng nằm trong nhóm được ưu tiên hưởng chính sách học bổng này.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của nghị định là mức học bổng khá cao so với mặt bằng hỗ trợ phổ biến hiện nay. Cụ thể, đối với sinh viên đại học, mức học bổng dao động từ 3,7 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức hỗ trợ từ 5,5 triệu đồng đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Riêng với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng, áp dụng cho chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn và một số nhóm ngành khoa học cơ bản thuộc diện ưu tiên.

Theo quy định, sinh viên đại học được hưởng học bổng tối đa 10 tháng trong một năm học, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh được hưởng học bổng trong 12 tháng/năm. Tổng thời gian hưởng học bổng cũng được quy định khá rõ: tối đa 5 năm đối với sinh viên đại học, 2 năm với học viên cao học và 3 năm với nghiên cứu sinh.

Tuy nhiên, để được nhận học bổng, người học cũng phải đáp ứng các tiêu chí đầu vào tương đối cao. Với trường hợp xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, một trong những điều kiện là điểm trung bình cộng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,50 điểm trở lên, chưa tính điểm ưu tiên và điểm cộng; đồng thời phải nằm trong 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo.

Không chỉ vậy, trong quá trình học, người học muốn tiếp tục được hưởng học bổng phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Một điểm mới được đánh giá là khá thuận lợi cho người học là việc xét duyệt và chi trả học bổng sẽ thực hiện trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh, kết quả học tập và rèn luyện do cơ sở đào tạo quản lý, không yêu cầu người học nộp hồ sơ riêng, qua đó giảm bớt thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định người học sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã nhận nếu bị buộc thôi học, tự ý bỏ học hoặc sử dụng học bổng sai mục đích.

Nghị định có hiệu lực từ 15/7/2026, áp dụng với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, trong khi thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1/9/2026.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ, khoa học và công nghiệp chiến lược, chính sách học bổng mới này được xem là bước đi cụ thể nhằm thu hút người học vào những lĩnh vực then chốt cho tương lai.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ Khóa:
